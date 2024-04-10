頭9年服務周到　印傭展真面目偷錢兼借貴利　港媽崩潰︰以為清泉

本港不少家庭聘請外傭，良好「工人姐姐」是可遇不可求！有港媽在網上發文指，早年聘請一位印傭，由工作至斷約足足11年零4個月，「頭9年好到不得了，直情覺得自己中咗六合彩」，但過去2年多發現印傭不但偷錢，而且利用港媽住址等資料借錢，最終斷約了事，港媽目前仍然受到大耳窿電話騷擾，慨嘆「估唔到佢都會變成咁，以為佢係清泉」。網民紛紛留言安慰，「臨走見真章，（可能）吸錢返印尼買屋做生意」、「頭9年無嘢煩已經好好，大耳窿電話騷擾咪同佢講已經斷約，畀返入境處張文件佢睇，好小事啫」。



樓主表示涉事印傭「頭9年好到不得了，直情覺得自己中咗六合彩」。（《淪落人》電影劇照）

樓主在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」表示，當年聘請一位印傭，工作11年零4個月，該名40多歲印傭最初9年服務周到，令到樓主有中了六合彩的錯覺，樓主亦用行動感謝，「出足糧，封成千蚊利市，包埋衛生巾同底衫褲」。

涉事印傭被發現偷錢兼借貴利，最終斷約。（《淪落人》電影截圖）

但最後2年多，樓主發現印傭偷錢，「連我個女零用錢都偷」，甚至擅用樓主住址等資料，向財務公司借錢，最終斷約收場，慨嘆「以為佢（印傭）係清泉……我（樓主）錯了」，目前更被大耳窿不斷致電騷擾。

網民紛紛留言「9年真係算係咁，好多同你扮9日」、「𠵱家啲大耳窿都好好聲氣，話斷咗約就自動去佢鄉下追」、「明白樓主，唔係錢問題，係傷到個心」、「學好3年，學壞3日」。

（facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」）