勸交變企圖謀殺！熱心男見女子被推倒　爆衝突打到對方男友甩眼球

路見不平拔刀相助雖然是美德，但過度使用武力隨時犯法。美國1名男子當街推倒女友，有男途人見狀上前勸阻，竟遭男方遷怒而爆發衝突，男途人用鐵鏟猛打男子臉部，不但割傷其左邊眼球，甚至將眼球打到跌出眼眶，傷者應聲倒地，送院治理後其左眼受到重創無法復原，需要接受摘除眼球手術。男途人事後被控企圖謀殺等罪名，但他拒絕認罪，目前仍被還押。



男途人見到女子被推跌便上前勸阻，卻跟女子的男友大打出手，男途人用鐵鏟擊打男方臉部，不但割傷左邊眼球，甚至將眼球打到跌出眼眶。（示意圖/Getty Images）

26歲被告雷納特（Elijah Reynante）住在加州貝普安特（Bay Point），案發時正因其他案件而處於緩刑期間。

案發去年9月5日晚上約9時，1名男子在貝普安特街頭推跌女友，雷納特見狀介入事件勸阻，向男方表示「兄弟，你不能打女人！」，惟男子遷怒於雷納特，雙方在場大打出手，驚動其他途人，雷納特就地取材使用鐵鏟打向男子臉部，令對方受傷倒在地上。

案件日前提堂。（示意圖/Getty Images）

醫生經診治後，證實男子左邊眼球被割傷，眼球甚至被打出眼眶，無法徹底復原，需要摘除，相信如果連右臉都受到同等力度的打擊，傷者有機會致命。

案件日前提堂，雷納特被控企圖謀殺、傷人、毆打和妨礙證人罪名，他決定不認罪，目前仍被還押，保釋金高達73萬美元（約577萬港元）。

（聖荷西信使報）