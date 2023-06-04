4歲女去托兒所遭鉛筆插破眼球　同學認完又否認　1關鍵令法官咁判

這案件最後仍是羅生門！內地4歲許姓女童在幼兒托管機構學習時，左眼被尖銳鉛筆戳破，當時無老師在場，又沒有閉路電視，詢問她身旁的莫姓同學，當場曾承認責任，不過事後莫同學的爸爸再問，她又否認施暴。許姓女童眼球破裂，出現視覺功能障礙，鑒定構成1處9級傷殘及2處10級傷殘，許父一氣下將機構、負責人及莫姓同學統統告上法庭。然而，法官認為疑似加害人僅4歲，無其他證據佐證下不可能判斷是加害者，最後要園方承擔全部責任，賠償受害女童29萬人民幣（約32萬港元）。



內地4歲女童到當地幼托機構學習，其間被鉛筆戳破眼球，最終托兒所被判對受害人賠償29萬人民幣。（微博影片截圖）

內媒報道，事發於2021年11月25日，4歲女童許某在幼兒托管服務中心學習時，左眼被尖銳鉛筆意外戳傷，導致眼球破裂，事發地點沒有閉路電視，故事發經過、加害者、過程都無法確認，但身旁1名莫姓同學曾承認是她做的。女童事後眼睛出現視覺功能障礙，鑒定構成1處9級傷殘及2處10級傷殘，父母將幼托機構、創辦人，疑似實施加害行為的同學全告上法庭。

幼托機構人員指，他們師資力量難比市中心的機構，開設在郊區故監控、教學設備不夠完備。老師趕到時，詢問在許姓女童旁的莫姓女童，問是不是她戳的，莫姓女童當時承認了。

不過，事後莫同學在父親詢問下，改口否認有戳人。莫父受訪時稱，問過女兒有沒有做，「小朋友眼睛是誰弄的，她說她不知道，我說你不知道，幹嘛老師說是你，她說老師說是我，然後還把我爸爸媽媽叫過來，她說那應該是我」。

案件近日審理，上海市第一中級人民法院法官對蔣慶琨認為，莫姓女童只是4歲孩子，單憑未成年人的陳述，且沒有其他證據證的情況下，不能認定她是加害人。

相反，事件中的幼托機構在教育措施及安全教育均存在疏漏。雖然老師事後及時通知家長，將女童帶去醫院還墊支了部份醫療費，但許姓女童已非首次在機構內受傷，此前已試過被鉛筆劃傷額頭，園方未有足夠重視。最終，法官判教育機構創辦人趙男要承擔全部責任，要和公司共同承擔29萬元人民幣的賠償，要在半年內分批支付。

判後在網上引起討論，不少網民認為賠償金額過輕，女童年僅4歲就眼球破裂，「100萬也不行啊，Ｘ的。這還有王法嗎？」、「一輩子殘疾才29萬」。而且事件也反映幼兒機構一定要裝閉路電視，「監控的重要性」。

（綜合）