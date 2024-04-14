不滿多人過路車響長咹　女途人1手勢反擊　網民鬧司機：呠人錯晒

路上人多車多，保持耐性互相忍讓很重要！近日有網民在網上載1段車cam（行車紀錄儀）影片，當時樓主正在駕車，而路口有不少行人在過馬路，樓主則為了阻止再有行人過馬路，多次響咹狂呠，甚至響長咹欲提醒行人將有車開動，惟其中1名女途人突轉身向樓主「舉中指」，令樓主感氣憤，遂在網上公審對方。可是帖文不但沒得到認同，更遭網民鬧爆「你呠人錯晒啦」、「型，我講緊個女人」。



樓主駕車駛至深水埗福榮街與南昌街街口時，見前面路口有不少行人正在過馬路。（影片截圖）

有男網民早前在Facebook群組「車cam L」中發帖及附上影片，從行車紀錄儀拍下的影片可見，樓主駕車駛至深水埗福榮街與南昌街路口時，見前面路口有不少行人正在過馬路，樓主不斷響咹狂呠，以阻止行人繼續過路但不成功，行人在車前繼續過馬路，樓主不禁響長咹，想阻止行人及提醒將有車開動，而其中1名女途人不甘示弱，在快要過完馬口路時轉身向樓主舉中指，過程被拍下。

樓主不滿遭途人「問候」，於是在網上發片公審女途人，並嘲諷「啲女最新示愛方法」。可是，相關帖文不但未有獲得網民認同，反遭批評他亂響咹，「你呠人錯晒啦，過緊馬路㗎 ，俾我都XX你啦」、「你砵人就得 ，人哋對舉中指畀你就唔得，你都幾心靈脆弱」、「你考車牌嗰時點解唔響咹？定喺又係淘寶車牌返嚟？好好返去讀下「道路使用者守則」先喇」、「你自問自己有無落地行嘅時候會咁樣過馬路，唔好忘記你落咗車都係1個2腳人嚟」。

更有人撐女途人，「你先無禮貌」、「我都會舉中指dX你，咁樣呠法咁冇禮貌」、「型，我講緊個女人」。

根據道路交通（交通管制）規例（第374章）第43條，任何人不得在道路上使用車輛上任何發聲警報設備，除非是為了向在道路上或附近的任何人發出危險警報，否則可被定額罰款320元。