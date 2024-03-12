請食飯黨？粉嶺男子周街問人拎錢買飯　港男1句嚇走佢：呢度免費

「請食飯黨」出沒？近日有網民發帖表示於粉嶺遇到1名可疑男子，四處向途人索取錢財，稱要買飯吃。樓主心存懷疑，所以當該男子向他提出請求時，他即暗示會報警，稱警署飯堂有免費飯，將男子嚇走。事件曝光後引起同區街坊關注，有人留言表示該男子「出晒名」，常在該區出沒向途人取錢，「佢日日都係北區遊走搵食」、「佢成日問人借錢」。



有網民稱於粉嶺聯和墟街市附近發現1名中年男子不斷向途人詢問「攞錢買飯食」。（「真‧上水粉嶺人大聯盟」FB圖片）

有網民在facebook群組「真‧上水粉嶺人大聯盟」發帖，表示日前在粉嶺聯和墟街市發現1名中年男子不斷向途人詢問「攞錢買飯食」。當該名男子向樓主索取錢財時，樓主向他暗示會報警，「我同佢講差館canteen（飯堂）免費」，男子聞言馬上轉身離開。

樓主隨即用手機拍下男子轉身離去的背影，從照片及影片可見，該名男子身穿長袖上衣及牛仔褲，步履急速，正沿單車停泊處的通道離開。

樓主稱警署飯堂有免費飯吃，將男子嚇走。（「真‧上水粉嶺人大聯盟」FB圖片）

事件引起網民關注，有街坊留言稱片中男子在該區「出晒名」，平日都會以同樣手段向路過的街坊索取錢財，疑充作賭本使用，「佢日日都係北區遊走搵食，不過主打聯和墟多」、「佢成日問人借錢去粉嶺間機舖賭錢」、「佢出哂名！跑馬日投注站會見到佢」。有網民建議樓主或街坊再遇到他時可以報警，「通知警員幫幫忙」；亦有人提醒他人不要上當給予金錢，笑言應直接帶男子去快餐店「食二手飯嘛」。

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