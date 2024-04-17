同袍出軌妻子9年狂歡180次　台警獲小孩告密才知戴綠帽　判決是…

「朋友妻，不可欺！」台灣1名警員愛上警校校友兼同袍的妻子，「3年之後又3年，3年之後又3年」，9年間發生關係起碼180次，「綠帽」夫獲小孩通風報信才驚悉事件，怒告姦夫索償200萬新台幣（約50萬港元），最終法官判處賠償45萬新台幣（11.5萬港元）。



兩人昔日是警校同窗。（《無間道》電影劇照）

根據判決書，基隆1名警員（A君）和妻子於2008年結婚，育有小孩。到了2011年，他們出席警校同學會，「A君」介紹昔日同窗（B君）給妻子認識，豈料「B君」和人妻交換聯絡方式後，關係變得愈來愈親密，至2014年1月，「B君」更向人妻表白，他們每天透過Skype互訴情意。

兩人畢業後關係仍然要好。（《無間道》電影劇照）

即使「B君」在台中返工，但每個月以返回母親住所、謊稱上班等藉口，偷偷前往基隆和人妻會面，而且在人妻住所和旅館發生關係，甚至用手機拍攝錄影「留念」，出軌程度嚴重連小孩都知道，直到去年忍不住告知父親。

「B君」愛上警校校友兼同袍的妻子，兩人9年間狂歡180次。（《無間道III：終極無間》電影劇照）

「A君」一直以為自己婚姻美滿，獲小孩通風報信才知自己「綠光罩頭」，於是向妻子大起問罪之師，人妻承認每年約會「愛愛」20次左右，換言之，9年不倫戀高達至少180次性行為。綠帽夫認定同袍侵害其配偶權，而且沒有道歉，決定訴諸法律，索償200萬新台幣（約50萬港元）。

「B君」決定向「A君」索償。（《無間道》電影截圖）

案件在基隆地院進行審訊，「B君」承認和人妻發生婚外情，但指根據過往判決，憲法保護「個人的性自主權」多過保護婚姻及家庭制度，配偶不應支配對方性親密關係自主權利，所以「B君」不認為侵害到「A君」的配偶權；另外，基隆地院曾裁定過類似個案，被告賠償16萬新台幣（約4萬港元），所以即使賠償，「B君」認為金額應該介乎15萬至20萬新台幣（約3.8萬至5萬港元）。

法官翻閱人妻自白書和Skype對話紀錄截圖等證據，強調憲法沒有否認婚姻制度下配偶的忠誠義務，其他個案判決並不拘束基隆地院，不同案件情節各有不同，難以一概而論，裁定「B君」賠償45萬新台幣（11.5萬港元）給「A君」。

（綜合）