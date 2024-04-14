人妻出軌已婚同事3年　「性愛太棒」約好齊離婚後交往　下場慘了

出軌卻遇上情場騙徒？1名31歲英國人妻向當地專欄發文，承認自己和33歲男同事維持了3年婚外情，早於婚前已和對方有親密關係，婚後一度迴避但卻難以自拔，在對方亦結婚後，2人再越界偷食，「我們無法分開，性愛很棒」，一直討論雙雙離婚再名正言順交往。殊不知人妻離婚兼搬離愛巢後，男同事突然反口，指妻子正努力修補婚姻關係，自己不想離開她，但仍對人妻感興趣。雖然網民認為人妻不值得可憐，但亦提醒她同事根本無意離婚。



英國有人妻為了情夫離婚，但卻遭到背叛。（示意圖 / GettyImages）

該人妻匿名投稿至英國傳媒的感情專欄，她現時31歲，男同事和丈夫均33歲，自己為男同事放棄婚姻卻被背叛，「我現在孤身一人了」。她和男同事有多年親密關係，當年婚前丈夫讓她二選一，雖然選了丈夫，卻對男同事念念不忘，甚至婚禮當日腦海都是對方。

婚後首年，人妻極力避開男同事，但有天各自部門派他們參加同1個職場訓練，一見面一發不可收拾，展開了婚外情。後來同事交代已和女友訂婚，人妻心痛萬分，雙方仍保留訊息聯絡。同事婚後因為工作安排的關係，2人接觸更為頻密，再度越界開始婚外情，對方透露婚姻生活不似預期，只要人妻離婚，他也會拋棄妻子，正式交往。

人妻和男同事背住伴侶發展婚外情，雙方難以分開，「性愛很棒」。（示意圖 / GettyImages）

人妻強調2人並非單純「炮友」，而是彼此相愛無法分開，性生活很協調，「性愛很棒」。出軌3年後她終於決心離開丈夫，現已搬離愛巢，豈料同事拋出震撼彈，指妻子正在挽救婚姻，現在不捨得放棄這段關係，「她（妻子）真的很努力」。人妻收到這訊息後，3周內未再與同事見面，「他讓我心碎」。同事則為自己「留後路」，稱對人妻依然有興趣，仍會掛念她。

雖然人妻在「訴苦」，但網民鬧爆她背叛丈夫，「你不值得任何人的愛」。專欄編輯則認為情夫根本無打算離婚，只是找方法維持婚外情，現時情況倒不如重新出發，再找值得她愛的男人。

（綜合）