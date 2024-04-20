埋單$700！內地女被香港食店收費嚇怕　1碗白飯呢個價：被宰了？

香港物價較高，間中會嚇怕未做好心理準備的遊客。1名內地女子在小紅書大吐苦水，指她早前到香港一食肆用餐，點了陳皮燒鵝拼盤、星洲炒米、小炒王等，在結賬時才發現竟要700港元，而其中的白飯，15元1碗的價格更是讓她大嚇一跳，「是我太窮了還是被宰啦？」。她強調飯無意攻擊店家是黑店，而是想確認香港「就是這個物價還是我點到貴的」，不少網民回覆指這是正常價格，「作為香港人，這個價錢很合理的。我們出去食大牌檔都要15至20（元）1個白飯」。



樓主早前到香港一食肆用餐，點了陳皮燒鵝拼盤、星洲炒米、小炒王等，在結賬時才發現竟要700港元。（小紅書圖片）

樓主以「HK香港小店消費|是我太窮了還是被宰啦？」為題發文，表示日前到香港旅遊時，光顧1間食肆，她又上傳餐廳收據，顯示她點了陳皮燒鵝拼盤、星洲炒米、小炒王、菠蘿油和白飯等，其中的拼盤包含燒鵝、燒肉、油雞、燻蹄和海蜇，要價388元，菠蘿油23元、星洲炒米78元、小炒王128元，而白飯則15元1碗，樓主在文中驚嘆「1碗米飯15塊是真的咩？上來給我沉默了，是因為收入物價差距，所以消費差異大嗎？還是這家貴啊？」。

樓主續指，在味道方面，燒味的質素「還算過得去」，而當她結賬時，才發現全單竟要700元，剛好花光了其身上的紙鈔。她指出，雖然早已預期價格會較貴，自己也「可以忍受」，但她最不滿的是員工服務差，笑言「社會主義接班人在彌敦道慘遭資本主義毒打……下次不敢來這家了」。樓主又稱，是次發帖只是「友善詢問」，而非要公審店家，「第一次來（香港），我發這個也是問問本地就是這個物價還是我點到貴的，如果就是這個物價合理那就沒問題啦」。

1碗白飯15元，樓主在文中驚嘆「1碗米飯15塊是真的咩？上來給我沉默了，是因為收入物價差距，所以消費差異大嗎？還是這家貴啊？」。（小紅書圖片）

帖文引來網民熱議，但不少人認為食肆的收費合理，留言稱「正常價錢」、「這是正常價格，有說那個拼盤貴的，可我看圖片的份量，燒鵝和海蜇都是高價的，每樣挺多而且給的都是挺好的，如果分開當小吃點都一定不只這個價格，所以算是划算吧」、「挺佩服妳敢來香港消費，我們在香港賺錢深圳花，你們是在內地賺錢香港花」、「是正常價，不過香港很少點燒拼，如果是潮州打冷較多點滷水拼」。