茶餐廳餐蛋麵售$45　港男PO相批3大問題：仲想賣錢？　網民咁講…

茶餐廳食物種類繁多，是不少港人熱門用膳之選，有連登仔日前光顧某茶餐廳，叫1碗售價45元的餐蛋麵，但就批評餐蛋麵「3宗罪」，當中包括蛋黃是全熟、餐肉過乾，以及丁麵無麻油，不滿稱「麵都未識煮，仲想賣錢」。有網民認為「出街食餐蛋麵預X左啦」，「連蛋都唔係即煎嘅茶記，可以唔使去」。不過有留言指餐蛋麵要煮得好吃其實絕不容易，若要計算心機時間成本，「45蚊應該做唔到，除非唔使租」。



有港男於茶餐廳叫餐蛋麵，但就批評3件事稱唔值，惹網民熱議。（連登討論區圖片）

有港男在連登討論區以「X你老X，餐蛋麵都未識煮，仲想賣錢」為題發帖，並上載1張圖片，顯示他日前光顧某茶餐廳，叫1碗餐蛋麵，不過他就直指這碗餐蛋麵的「3宗罪」，首先太陽蛋的蛋黃竟然是全熟（太陽蛋應以單面煎蛋，待蛋白熟透後，蛋黃熟透前上碟）；其次，他形容餐肉「乾X過臘肉」；最後主食的出前一丁，連最基本的麻油都沒有，故狠批「（餐蛋麵）賣$45蚊，唔X好玩X我啦」。

帖文引來網民熱議，有人覺得「出街食餐蛋麵預X咗啦」，「因為無生意或者啲廚房煎得太多，午餐肉同蛋都好大機會翻煎，或放喺熱爐一段時間」、「連蛋都唔係即煎嘅茶記，可以唔使去」、「好心自己煮，蛋要幾熟都可以自己控制，餐肉要幾厚，咩牌子又可以自己揀，基本上你拎45蚊出來食嗰下已經係唔抵，不論佢煮成點」、「呢啲唔會敢投訴，因為你唔知啲友仔會唔會加料，但下次唔會再去食」。

惟有人覺得未至於如樓主所說那麼不堪，「唔錯，最憎生蛋。午餐肉煎乾，香」、「食安中心係真係Recommend（建議）全熟蛋，出面啲半生熟蛋真係有風險，你亦唔知佢storage condition（儲存情況）係點」。

有留言指餐蛋麵要煮得好吃絕不簡單，「蛋要邊燶，黃要流心，餐肉最好3厘米，慢火煎到兩邊金黃色，外脆內軟」。（示意圖／資料圖片）

有留言則指出餐蛋麵要煮得好吃其實絕不簡單，「蛋要邊燶，黃要流心，餐肉起碼2厘米厚，最好3厘米，慢火煎到兩邊金黃色，外脆內軟，丁麵一定要隔水，時間幾長就個人口味，湯還湯煮，上碗後先落麻油」，「加埋心機時間成本，45蚊應該做唔到，除非唔使租」。

（連登討論區）