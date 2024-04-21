樂極生悲！床戰太過激烈　人夫遭咬傷手指　大怒用廚刀刺斃妻子

巴西發生一宗樂極生悲的倫常命案。1名人夫和妻子「愛愛」時，遭對方咬傷手指，因而深深不忿，趁妻子睡覺時，用廚刀刺傷對方頸胸位置奪命。他潛逃1日後自首，警方正調查案件，不排除有人同時受到毒品影響而犯案。



保利諾在instagram上載和妻子合照，盡見溫馨。（保利諾ig圖片）

27歲疑兇保利諾（Marcos Vinicius Paulino）和38歲女死者卡西亞（Tatiéle de Cássia）去年10月開始交往，本年1月住在聖保羅州的卡孔德市（Caconde）同居，甚至火速結婚，兩人一直都相安無事。保利諾還會在Instagram上載和妻子的合照，盡見溫馨。

據了解，本月14日晚上，兩人發生關係，其間卡西亞咬傷保利諾左手手指，令他耿耿於懷。他趁妻子換衫休息時，用廚刀刺傷對方，繼而離家逃走，卡西亞遺體其後被發現，胸部頸有刀傷，迅速鎖定保利諾。

兩人本年1月住在聖保羅州的卡孔德市（Caconde）同居，甚至火速結婚，但最終保利諾涉嫌殺死妻子卡西亞。（保利諾ig圖片）

到了本月15日，保利諾向警方自首承認殺妻，以及交代犯案動機。當地警局局長德爾菲諾（João Delfino）向媒體講解案情，指出疑兇稱犯案前曾服用可卡因，不排除對方受到影響而犯案。

保利諾將面臨謀殺指控，如果罪名成立，最高刑罰是12年至30年監禁。

（綜合）