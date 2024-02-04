人妻繼承巨額遺產失蹤逾20天　再婚夫認殺妻棄屍　遺體有1處可疑

泰國發生殺妻命案。1名約3年前繼承亡夫1300萬泰銖（約287萬港元）遺產的女子再入情場，與1名瑞士男子再婚，早前蹤20多天，引來各界關注。警方對事展開調查，雖然見到人夫憂心忡忡，但仍覺得他有可疑，加上對方被沒收護照後嘗試取回，嫌疑愈來愈大，於是向他進行5小時盤問，最後人夫承認案發時正和妻子發生爭執，其間不慎將她勒斃，同時供出棄屍地點。警方其發現遺體喉嚨深處位置竟然貼有1張紅心Jack啤牌，懷疑並非一時衝動誤殺，繼續扣留疑犯調查。



女事主失蹤逾20天，最終被揭發遭丈夫殺害。（網上圖片）

46歲泰國女死者奧拉泰（Orathai Posee-ngarm）早年和1名瑞士男子結婚，2021年喪夫，遺下1,300萬泰銖（約287萬港元），由她獨自繼承。隨後她認識另1名53歲瑞士男子羅蘭（Roland），2人隨後結婚，約2年前由瑞士搬到泰國，一直住在呵叻府（Nakhon Ratchasima）。

奧拉泰本年1月8日起不知所終，家人於是四處尋找，更有親友報稱被奧拉泰附身，內容未知真偽。至1月10日，親友發現奧拉泰的電單車，懷疑她失蹤，同日報警求助。

羅蘭一直否認殺妻，最終承認不小心勒斃妻子。（網上影片截圖）

警方追查奧拉泰下落，甚至派出蛙人潛到奧拉泰住所附近湖泊尋人，但沒有發現，警員詢問羅蘭共7名親友，羅蘭承認當日和妻子發生爭執，內容包括羅蘭計劃前往芭堤雅探望1名罹癌的朋友，奧拉泰走出屋外，之後失去蹤影，估計出去玩牌。到了1月9日，羅蘭獨自駕車前往芭堤雅探望朋友。

警方翻查閉路電視，見到有人當晚駕駛電單車離開家門，之後徒步走回家，認為羅蘭嫌疑最大，於是沒收其護照，而外界亦有聲音質疑是羅蘭殺妻，但他多次否認，反而聲稱妻子可能逃避賭債而離家出走，他甚至嘗試取回護照，警員於是向羅蘭展開長達5小時盤問，最終他承認殺害妻子。

蛙人曾潛到奧拉泰住所附近湖泊尋人，但沒有發現。（網上圖片）

據了解，羅蘭聲稱當時打算前往芭堤雅，但遭妻子懷疑出軌，加上他不滿女方沉迷賭牌，爭執期間一怒之下不小心用手勒斃對方，隨後駕駛電單車將遺體遺棄距離住所至少3公里、一片荒涼的粟米田中，但沒有埋到土中，之後便前往芭達雅。

警方按照指示前往粟米田，見到遺體未被埋葬，雖然衣物整齊，但屍身已經腐爛，剩下皮膚和骨頭，警員同時在遺體喉嚨深處發現1張紅心Jack啤牌，而且用膠紙貼住，和羅蘭最初供稱意外勒斃妻子的口供有矛盾。警方目前仍然扣留羅蘭，暫時尚未提出指控，但不排除控告謀殺或更加嚴重的罪名，死者父親則譴責女婿的殘暴行為，希望對方得到應有的懲罰。

案件一直引來當地傳媒追訪，疑犯的全名有待公布。

（綜合）