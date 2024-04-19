切腎變切動脈！醫生認錯血管1刀割斷　病人爆血亡　日醫院咁處理

日本發生1宗奪命醫療事故！有醫生為1名40多歲的腎癌男患者切除左腎時，病人大量出血，最終不治。醫院事後成立調查委員會，3年後得出調查結果，顯示主刀醫生懷疑認錯血管，意外切斷動脈，因而導致病人出血死亡，醫院就人為錯誤向家屬道歉，雙方最終達成和解，當中院方作出賠償，相信金額款項保密。這是涉事醫院於1年內第2宗切斷病人動脈的奪命醫療事故。



日本有男病人被誤切斷動脈，當場大量失血死亡。（示意圖）

事發2021年6月，患有腎癌的40多歲的男病人前往大阪府吹田市吹田市立醫院腎臟和泌尿科求醫，1名外科醫生使用腹腔鏡為他切除左腎，其間懷疑認錯血管，因而切斷另1條動脈，同場5名醫護人員沒有意識到錯誤，病人因而大量出血，醫療團隊嘗試為他止血，但在手術後約30分鐘，男子因失血性休克死亡。

醫院同年8月邀請院方以外醫生組成調查委員會，其後得出事故調查結果，今年3月和家屬達成和解，院方願意作出賠償。

家屬接受醫院賠償和道歉。（示意圖/Getty Images）

吹田市立醫院院長內藤雅文沒有透露金額款項，但鄭重向死者家屬表示最深切歉意，強調所有職員努力防止同類事故，而且提供適當醫療護理。

2020年10月，涉事醫院亦發生另1宗醫療事故，1名醫生為肺癌病人進行內視鏡手術時切斷對方主動脈，導致病人死亡，即同一醫院在1年內已有2宗切斷病人動脈的奪命事故。

（綜合）