帶阿仔去河南醫院切盲腸　5年後驚見盲腸還在　父：那切了什麼？

「闌尾」（俗稱盲腸）被許多人認為是人體內最無用的器官，因此會開刀切除，以避免相關疾病發生。



不過，大陸河南一名12歲男童在5年前因急性闌尾炎（俗稱盲腸炎）將闌尾切除，不料近日在進行檢查時竟發現「闌尾還在」，讓家屬頓時嚇傻：「那當時切了什麼？」

對此，當地醫調委已介入調查。

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綜合陸媒報導，河南許昌呂姓男子近日指控，他的12歲兒子2019年時因右下腹疼痛，到長葛人民醫院就醫，結果被診斷急性闌尾炎需要切除闌尾，事後手術報告也顯示闌尾切除順利，並送檢4.5公分闌尾。

然而，呂男兒子手術後症狀並無好轉，多年來腹部仍經常隱隱作痛，為此呂男也在去年9月帶著孩子到鄭州另一間醫院檢查。

結果一看報告才驚覺「闌尾顯示清晰」，讓全家人頓時看傻，質疑：「不是早都切了嗎？當時切了什麼，孩子幾年來一直疼痛，和闌尾炎有關？」

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對此，長葛人民醫院說明，有手術紀錄也有標本，醫學影像只是技術，如果有器官套疊就會有這種情況。

不過，呂男不接受這樣的說法，今年3月帶孩子到上海仁濟醫院進行檢查，結果同樣顯示「闌尾可見」，目前當地醫調委已介入調查。

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