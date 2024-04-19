4.22禁膠餐具｜餐廳供「扁平木匙羹」　港女食粥食到崩潰：點𢳂啊

【即棄膠餐具／環保】下周一（4月22日）將實施首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品法例，「走塑」在即，不少食肆都轉售其他替代產品，如紙制或木制外賣餐具。有網民買了1碗熱粥外賣，嘗試用餐廳提供的木製匙羹吃，但由於木匙尺寸較細及扁平，實難以一口口舀起來吃。不少網民熱議事件，並批評木匙設計，「個設計都幾反人類」、「留返去扒龍舟」，也有人表示「畀埋哂啲用唔到嘅垃圾餐具其實仲唔環保啦」。



有網民買了1碗熱粥外賣，並發現餐廳提供的木製匙羹太過扁平，並不好用。（「香港茶餐廳及美食關注組」FB圖片）

有網民周四（4月18日）在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上傳照片，大呻木匙羹難用之處。

樓主於餐廳買了1碗熱粥外賣，餐廳給予了1隻木製匙羹，不過從圖片可見，木匙羹尺寸較細及扁平，每勺所能舀起的份量甚少。樓主崩潰問「點𢳂啊？」，並表示本來可以很快吃完1碗粥，但轉了木匙羹後要舀起液體食物卻非常不便，「而家咁搞法食到幾時呀！離晒譜呀真係！你估食雪糕啊？」。

餐廳提供的木製匙羹尺寸較細及扁平。（「香港茶餐廳及美食關注組」FB圖片）

帖文引起網民熱議，有不少網民都認為此類木匙羹因為太過扁平，並不好用，並笑言「扁撻撻又直筆甩」、「個設計都幾反人類」、「可以留返去扒龍舟」，也有人表示「我估因為呢啲木羹係一塊平木再壓少少兜狀，個窩位太深會爛」、「我開始覺得呢片木片其實唔係羹，佢真正用法係畀啲人爬食物入個口咁用」、「唔好𢳂啦，成碗隊啦」。

另外有網民就批評紙制或木制外賣餐具，「紙又會融，木又唔好用」、「難整又嘥木」、「重點係佢收咗錢，畀啲沒用的東西人」、「畀埋哂啲用唔到嘅垃圾餐具其實仲唔環保啦」。亦有人認為應該趁此機會改為自備餐具，「真係不如叫人自備餐具，唔好用就直接唔好整」、「自備餐具就解決到嘅問題」、「件事呢過幾日就行，啲人懶就所有解決方案都話唔得」。

（Facebook）