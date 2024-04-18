紙飲管篤不穿紅豆冰膠蓋！港女篤到懷疑人生片瘋傳　最後要咁做…

【即棄膠餐具／環保】首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品法例於下周一（4月22日）實施，食肆陸續轉用紙飲管等產品。網上瘋傳1段影片，有港女於連鎖快餐店購買紅豆冰後，嘗試用快餐店提供的紙飲管「篤」穿紅豆冰上膠蓋，然而多次嘗試也不成功，紙飲管的前端更因此嚴重變形，最終要先用牙籤「篤」穿才能飲用。

影片引來網民熱議，不少人笑言「試下用寸勁入佢中路」、「內功不夠深厚，草木皆不能成為兵刃」、「學多幾年武功先再嗌紅豆冰喇」。但也有網民質疑是該港女沒有用力才無法「篤」穿，「無用力無速度，咁篤法膠吸管一樣篤唔穿」，港女回覆反駁，「你自己買杯試下囉」，獲其他網民附和。



有港女於連鎖快餐店購買紅豆冰後，嘗試用快餐店提供的紙飲管「篤」穿紅豆冰上膠蓋，然而多次嘗試也不成功。（影片截圖）

該港女周三（4月17日）於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」以「紙飲管 vs 紅豆冰封杯膠」為題發布影片，大呻紙飲管問題。

影片長35秒，見到樓主於連鎖快餐店購買1杯紅豆冰，並嘗試用快餐店提供的紙飲管「篤」穿紅豆冰上的封杯膠蓋。樓主先用紙飲管前端尖斜部份對準位置後，用力連「篤」同一位置約30下，但依然無法「篤」穿封杯膠蓋，當時紙飲管前端尖斜部份已開始變形。

+ 5

樓主不死心，再「打樁機」式連「篤」約10下，再在該位置轉動，封杯膠蓋仍然無損分毫，紙飲管前端尖斜部份已嚴重變形幾乎「變平」。最終樓主要先用牙籤篤穿膠蓋才能飲用。

最終樓主要先用牙籤篤穿膠蓋才能飲用。（影片截圖）

影片引來網民熱議，不少人笑言是樓主「功力不足」，「睇嚟內功不夠深厚，草木皆不能成為兵刃」、「插筒的方法全錯了，要斜向30度，力度要柔中帶剛，還要在杯的正中央向下插，回去多練練吧，一定會成功的，祝好運」、「你篤落去果下，力度要聚焦落飲管最尖果點，你學多幾年武功先再嗌紅豆冰喇」、「用一陽指」、「試下用寸勁入佢中路」、「睇嚟上面嗰塊膠，質量幾好」。

但也有網民質疑是樓主故意沒用力才無法「篤」穿，「根本就存心篤唔穿！無用力無速度，咁篤法膠吸管一樣篤唔穿」、「你咁細力，梗係開唔到」、「真係可能會唔穿，但拍畀人睇就要有速度同用力試畀人睇，片中手法根本唔係插，咁樣就算用膠管一樣唔穿啦」。樓主回覆時反駁，「你自己買杯試下囉」，獲其他網民附和，「事實」。

也有網民同樣分享紙飲管問題，「我今天試用紙飲管督檸檬，篤到嘅，飲唔到喎。啲紙摺晒入管內壁，吸到斷氣」。另有網民教路，「用手指篤穿先」、「要用牙籤篤咗先至可以用飲筒」。