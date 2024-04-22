港男收衫驚見14粒「青提」　網民：以為係香印　真身是大埔名物？

每逢春夏季到來，本港新界區的居民，經常會發現晾曬的衣物上出現名物「14粒」，即荔枝蝽象、俗稱「臭屁蟲」的蟲卵。有居於粉嶺華心邨的網民，早前收衫時驚見青色的「14粒」附在白色衣物上，十分顯眼，遂在社交平台群組上分享多張相片，從近到遠拍下「14粒」，排列成一串提子的模樣。帖文引來不少網民留言，指看到近鏡的「14粒」，驟眼以為是青提子，「好新鮮好多汁」、「第一眼以為係香印」，亦有網民認出是臭屁蟲卵，「唔好爆佢...極臭」。由於大埔區常有街坊埋怨家中衣物常見「14粒」，故不少網民形容是「大埔名物」。



樓主居於粉嶺華心邨，上周傍晚收衫時發現14粒臭蟲卵 ，他提醒街坊收衫時要多加留意。（Facebook圖片）

有港男早前在Facebook群組「北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺)」中發文及發相，他指自己居於粉嶺華心邨，上周傍晚6時收衫時，發現14粒臭蟲卵 ，他提醒街坊收衫時要多加留意。從樓主的相片可見，青色的14粒附在白色衣物上，排列成一串提子似的模樣。

帖文引來網民留言，不少人笑言，「排得好靚好平均喎」、「近鏡時以為是青提」、「好似好新鮮好多汁」、「我一睇以為話華心邨果間水果檔賣有問題青提添」、「第一眼以為係香印」、「我以為巨峰」，亦有人覺得噁心，「我初初睇到以為係波子提，突然對提子無晒興趣」。

不過有網民認出是臭屁蟲卵，「我上次無check已成蟲，喺我BB張浴巾，我仲用嚟包住佢，一打開有2隻」，有經驗的則提醒，「臭屁蟲...唔好爆佢...極臭」、「小心！我中過招，唔小心接觸面部皮膚潰爛，如果係小童皮膚幼嫩更加危險」。

臭屁蟲是香港常見的「荔枝蝽象」，由於荔枝蝽象以吸食荔枝及龍眼汁液為生，故每年荔枝及龍眼樹開花結果的時節，都是牠們活躍的日子，在本港新界區經常出沒，許多居民都曾在衣物發現「14粒」，其中以大埔區最頻繁，故有網民形容是「大埔名物」。

一旦臭屁蟲的蟲卵爆開或孵化成蟲，或會噴出臭液，可能引起皮膚敏感及在衣物上留下難以清洗的污漬，如接觸到眼部，更會帶來劇痛。若遇上臭屁蟲，最好戴手套用手或柔軟的工具輕輕搣走或趕走牠；如果不慎接觸臭液，應該立即用大量清水清洗。