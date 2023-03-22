大埔名物14粒臭屁蟲再現！整齊打直排黏枯根　網民爆笑：當珠鏈載

每逢春夏季節，大埔名物「14粒」，即荔枝蝽象，俗稱「臭屁蟲」都會現身於居民眼前。有大埔友日前就在社交平台分享照片，發現今次臭屁蟲蟲卵沒有黏附在衣物上，反而黏着1條幼幼的枯根，14粒蟲卵非常「有隊形」，整齊地排列在枯根上，看得一眾網民嘖嘖稱奇，笑言「你仲唔拎嚟當珠鏈戴」、「可以用嚟整壽司」、「點樣令到隻蟲係屙蛋嘅時候，排列得咁好？」。



大埔名物「14粒」再現，但網民發現今次蟲卵轉換了排陣，變成了打直一排黏附在枯根上。﹛fb圖片﹜

俗稱「臭屁蟲」的「荔枝蝽象」蟲卵由於每次均以14粒的形態出現，故被許多大埔區的居民稱為「14粒」。1名女網民日前在facebook群組「大埔 TAI PO」上傳照片，看到14粒的蟲卵整體排列在1條已枯萎的蘭花根部，她表示自己是首次目睹「14粒」的真面目，笑言：「傳說中的大埔名物，終於俾我見到真身。」

不少網民均對蟲卵的「新陣式」大感詑異，紛紛留言「稀有藥物！臭蟲草」、「第一次見打直咁排」、「珠簪？」、「可以做珍珠髮簪」、「排得咁靚嘅」、「連生蛋都生到咁強迫症嘅？」、「好似髮夾」。亦有部分大埔友直言每次看到「14粒」的照片，都會忍不住數算蟲卵數目，「啱數無問題」、「好煩，每次見到都要數」、「唔知幾時開始，見到相都會數一數」。

臭屁蟲的蟲卵一旦爆開或孵化成蟲，或會噴出臭液。（資料圖片）

臭屁蟲是香港常見的「荔枝蝽象」，由於荔枝蝽象以吸食荔枝及龍眼汁液為生，故每年荔枝及龍眼樹開花結果的時節，都是牠們活躍的日子。一旦臭屁蟲的蟲卵爆開或孵化成蟲，或會噴出臭液，可能引起皮膚敏感及在衣物上留下難以清洗的污漬，如接觸到眼部，更會帶來劇痛。若遇上臭屁蟲，最好戴手套用手或柔軟的工具輕輕搣走或趕走牠；如果不慎接觸臭液，應該立即用大量清水清洗。