港幣兌人民幣1：1｜深圳餐廳收港幣現金變打九折　網民熱議1原因

近期不少港人都北上消費，不少人已習慣便用電子支付，不過亦會準備一些人民幣傍身；惟最近就有網民分享照片，指深圳福田區連城新天有間上海菜餐廳貼出告示，表示該店接受港幣消費，更是以1：1換算人民幣，「歡迎香港新老顧客回家吃飯」。以目前每100元人民幣兌110港幣計算，以港幣埋單變相獲九折優惠。帖文惹來網民熱議，有人推測店家接受港幣消費，是希望更容易兌換成外幣。



有網民分享照片，稱深圳福田區連城新天地1間上海菜餐廳貼出告示，表示該店接受港幣消費，更是以1：1換算人民幣。（facebook圖片）

以4月21日匯率計算，100人民幣可以換到大約110港幣，價值仍在港幣之上。樓主在facebook群組分享照片，指深圳福田區連城新天地1間上海菜餐廳，貼出告示表示「深港一家親」，為了歡迎香港的新舊顧客「回家吃飯」，故接受港幣現金消費，更寫明「兌人民幣1：1」，但由於店內港幣零錢有限，因此不接受500及1,000港幣。

樓主在文中指，照片拍攝於本月20日，慨嘆香港的飲食業已處於水深火熱中，若深圳食肆接受港幣消費，無疑是「踩多腳」，讓香港食肆雪上加霜。

帖文引來大批網民討論，有人表示現時許多深圳商店均接受港幣現金支付，並非罕見的做法，「好多舖都1：1啦」、「口岸附近有啲餐廳係真係收港紙當人民幣用！不過，現金要找散紙點樣找就真係唔知，因為未試過，但見到有酒樓，茶餐廳，燒味舖都係咁貼咗出嚟」、「啲餐廳也是拼了，說香港的餐飲業難，其實深圳也不容易」。

另外，也有網民推測商家這樣做的背後原因，可能是港幣較易兌換成其他外幣，「你問吓內地人，如何將數字人仔變做美金現鈔，難過登天」、「現金為王，唔怕電子收費變電子收廢」、「而家兩幣差得好少，所以1兌1都問題不大了」、「要港紙不要人民幣，識少少財經就明乜事啦」、「如果係真，即係好多香港人上去」。