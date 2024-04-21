港人北上被嫌棄？內地女批港人1宗罪：文化衝擊　網民共鳴斥陋習

【北上消費】北上熱潮下大批港人湧到內地深圳等地方消費，但也要注意行為。有內地女就力數北上港人「1宗罪」，直指「小小的文化衝擊」。帖文引來中港網民熱議，有人批評是港人陋習，「不太合理」、「無語子」、「做得出先好嘢，唔怕面懵」；但也有人反駁這不是香港文化，「只是個人行為，不覺得這是主流行為」。



北上熱潮下大批港人湧到內地深圳等地方消費，但也要注意行為。（資料圖片）

該內地女日前於小紅書以「香港同胞的佔座文化」為題發文，形容「今天我遇到了1個很有趣的事情」。她表示，當日在奶茶店等奶茶時感到疲累，看到旁邊有凳就想坐下休息，於是把凳上1張「看起來用過的紙巾」拿起來準備丟掉，沒想到剛坐下，就有1個「香港媽媽」立馬走過來對她說「妳好我們3個人在這裏」，令她驚訝。

樓主表示，當刻她即時站起來，向對方表達「不好意思」，又認為是「小小的文化衝擊」，「開始頭腦風暴我在IG上刷到過的小視頻……好像真的，香港佔座可以是任何物品，甚至是1張揉成一團的面巾紙」。

該內地女於小紅書分享事件。（小紅書）

帖文引來中港網民熱議，不少人批評是港人陋習，「什麼東西都能佔位」、「無語子，1張紙巾佔個p位」、「1包還好，1張是什麼玩意」、「1張紙巾不正常，而且他們有3個人，為什麼就不能留1個人坐在那佔座」、「正常是包包／水之類的，1張紙巾就當垃圾」、「做得出先好嘢，唔怕面懵」、「我還見過1根樹枝代排隊的，就在香港某醫生的診所門口」、「我要是找不到位置，管它是紙巾也好，雨傘也好，放一邊我照坐」。

帖文引來中港網民熱議，有人批評是港人陋習，也有人認為只是個人行為，不是香港文化。（資料圖片）

不過也有人反駁這不是香港文化，「只是個人行為，不覺得這是主流行為」、「不是香港文化謝謝，下次再遇到請直接say no，1張紙巾就佔位，你說紙巾前你擺了你的1粒塵佔位了」。