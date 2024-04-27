鄰座男乘客體味超重　女生靜靜想換位捱罵　巴士司機說1句神救援

天氣開始炎熱，不少人汗流浹背，甚至傳出強烈體味。台灣有女生在網上表示，日前乘搭巴士時1名陌生男乘客上車坐在其旁邊，男生「體味超級重」，加上手臂很濕，相信仍在流汗，女生隨後默默起身，想坐在其他位置，未料對方飆罵，怒斥她「幹嘛我坐下你就站起來？」、「你讓我很受傷」，吸來全車目光。正當女生驚慌無助之際，司機「開咪」出聲，指出「大家都可以選自己的位子，你再這樣，我要開去警局了喔」，男生當場不敢再出聲。



網民紛紛留言指「就只是想要換位置而已，想怎樣啊」、「超崩潰啊，實在不想讓他尷尬，已經採用最和藹可親的作法了」、「司機好帥！非常值得寫信去鼓勵司機」。



陌生男生相信做完運動上車，坐在樓主旁邊，不但體味濃烈，而且手臂很濕，相信仍然流汗。（示意圖/Getty Images）

樓主在Threads表示，有次她乘搭巴士時，1名陌生男乘客上車坐在其旁邊座位。樓主形容「他的體味超級重，很像剛運動完悶着，加上腋下臭味，而且他的手臂很濕」，樓主擔心巴士晃動會令她誤碰對方手臂，隨後起身換位。

男生見狀當場飆罵樓主，斥責「我有對你怎樣嗎？」、「幹嘛我坐下你就站起來？」、「你讓我很受傷」等，甚至要求她坐回去。樓主當刻非常害怕，全車乘客都在看着他們，但她實在無法繼續坐在男生旁邊多1分鐘，「那個味道真的比高中體育課下課、教室還沒開冷氣的味道還可怕」。

樓主沒有出聲，打算默默換位，但遭男生狂罵。（示意圖/Getty Images）

此時，司機「開咪」出聲，強調「大家都可以選自己的位子，你（男生）再這樣，我（司機）要開去警局了喔」，隨後該名男生收聲，但一直怒瞪樓主。

樓主在文中表示「真的很謝謝司機的救援」，並指事後致電給巴士公司交代事件，希望為司機帶來鼓勵。網民亦留言指「你也沒對他怎樣啊！已經是一個不影響他人的做法了」、「情緒管理好差啊，而且為什麼要強迫妳回去坐他隔壁？」、「男生應該是自尊受創很久了，才會反應這麼激烈…（可以）帶一兩件乾淨的衣服，在適當的時候找地方換穿」。

（Threads）