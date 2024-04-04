最臭地鐵│女生搭港鐵連環遇異味友　汗臭+腐肉味夾擊　臭到要咁做

在夾窄空間下聞到惡臭，可以怎辧？最近女生在討論區發文，表示早前乘搭港鐵時遇到2位散發濃烈臭味的乘客，形容是「人生最臭一程地鐵」。女生指當時找到位置坐下，但漸漸感覺到鄰座乘客的汗臭味，她只好轉到另一車廂，沒料到有乘客手持一大袋物品，腥臭得「係腐肉加強版」，最終她決定下車逃離。有網民同情樓主的「連環不幸」，「慘，好彩走得快」，有人則表示已習慣隨身帶備口罩，笑稱需要時「可以即刻戴上防毒面具」。



有女生在討論區發文，表示搭港鐵時不幸連環遇到2名散發濃烈臭味的乘客。（資料圖片）

樓主在Dcard討論區以「人生最臭一程地鐵」為題發帖，憶述自己乘搭港鐵上學的經過，稱當天港鐵車廂「一如以往好多人」，她上車後見有空位便就座，但沒多久便嗅到一股汗臭味。樓主起初以為是自己跑步後散發氣味，後來才發現是鄰座乘客的身體散發汗臭味，懷疑對方多日沒有清洗衣服，「臭到好似芝士發霉咁」。樓主拿起手提電腦遮掩鼻子，直到列車到達下一站便轉移到其他車廂。

樓主指自己坐下不久便嗅到鄰座乘客的身體散發一股汗臭味。（示意圖 / iStock）

沒料到，樓主在另一節車廂遇到有乘客拿大袋物品，裏面的竟散發陣陣腥臭氣味，她形容「有少少似打開雪櫃嘅味，但係腐肉加強版」，更指臭味令她差點把早餐都要吐出來，只好待列車停站後馬上逃離車廂，無奈稱「再搭同一班車我會嘔到成地都係」。

對於樓主的遭遇，有網民指責大汗的人是「自私精」，揚言「唔該全部躝返去搭的士」，惟引來不少網民留言反駁，「大汗都要畀你話，講到有得揀咁」、「會唔會係你自私」、「建議唔想聞搭的士」。有網民則留言分享自己有過類似遭遇，又指對方的汗水、油脂等氣味讓他印象深刻，坦言「我呢個鼻敏感人士鼻塞都聞到」。

（Dcard）