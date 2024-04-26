親友婚宴吹噓有錢　被揭「欠單」當人情　網民嘲︰要即場拆人情

香港電影《我要做Model》中，新郎即場拆人情令到賓客尷尬，但有時「非常時期用非常手段」。馬來西亞1名人母表示，早前嫁女舉行婚禮晚宴，其中1位女性朋友在「宴上講話大喊大叫，大喝大吃」，大肆宣揚自己是保健品直銷公司高層，駕駛平治名車出入，甚至做出不雅動作，令到人母大感不滿，但最令她哭笑不得的是事後拆人情，該位朋友不但沒有給予一分一毫，而且封了1份「欠單」，寫明自己「豪包」3枱，總共欠下2,364令吉（約3,900港元）。



網民紛紛笑言「見到佢真係要即場拆人情」、「原來《我要做Model》係啱」、「封欠單真係第一次聽」。



表面是一封正常人情。（facebook圖片）

樓主在facebook表示，早前嫁女舉辦婚禮晚宴，其間1名女性朋友在席間的行為令人尷尬，「大喊大叫，大喝大吃」，吹噓自己是保健品公司高層，出入駕駛平治名車，而且做出不雅動作。

樓主和新人事後拆人情，發現該名朋友表面風光，竟然封了1張「欠單」作為人情，以每枱700令吉（約1,100港元）計算，她「豪包」3枱，加上每人封88令吉（約145港元），當晚該位朋友和2位親友出席，所以合共欠下2,364令吉（約3,900港元），並寫有下款。

一打開原來是欠單，該位朋友寫明自己「豪包」3枱，總共欠下2,364令吉（約3,900港元）。（facebook圖片）

樓主笑言「咁都得」，甚至透露其任職的保健品直銷公司出名騙人，形容「她這個人很會講騙話，誰接近她都被算計」，不少親友都被她騙錢，其他網民紛紛笑言「對付騙徒就要即場拆人情」、「你係債主，係咪要入稟追債？」。

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