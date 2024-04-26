巴士椅底驚現深紅不明物　椅背同染紅　網民狂猜測兼怒批無公德心

乘搭公共交通工具記得保持地方整潔。有港男日前在網上上載1張圖片，顯示巴士地下出現深紅色不明物，椅背同樣染紅，巴士司機用水沖洗，指「應該有乘客亂掉唔知乜垃圾」，甚至產生奇怪氣味，網民紛紛猜測不明物真身，「似豬潤」、「內臟嚟喎」、「見到都臭」，亦有人懷疑可能是倒瀉利賓納，用大量紙巾清走，但沒有帶走紙巾。《香港01》正向相關巴士公司查詢。



巴士離奇出現深紅不明物，椅背位置同樣染紅，現場傳出異味。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

樓主在facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」表示，乘搭由慈雲山開往上環的巴士，地下離奇出現深紅不明物，椅背位置同樣染紅，現場傳出異味，車長聞訊用水沖洗，估計「應該有乘客亂掉唔知乜垃圾」。

帖文引來多名網民紛紛猜測不明物真身，「椅背都有，啲人真係無公德心」、、「係咪發生咗兇案？」，亦有網民懷疑可能有人倒瀉利賓納，用完紙巾清走後沒有帶走紙巾，或者是有乘客流鼻血太嚴重，但批評該棄置異物的乘客無公德心，「好鬼核突啊，難為人哋清潔嗰個」。

網民推測地上異物真身是豬潤，「潤嚟喎」、「邊個咳嚿（潤）出嚟」、「跌咗片豬肝落哋」。不少人聯想到周星馳電影《九品芝麻官》的情節，「戚家二少爺上咗車，咳到連膶都出埋嚟」、「」戚秦氏有冇陪佢？」、「一早比常威殺咗啦」。

（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）