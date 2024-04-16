大埔林村河驚現異象？巨型「神秘圓圈」排列詭異　真相原來是它…

大埔林村河驚現異象？有大埔街坊於網上大埔群組發相發文，指大埔林村河驚現數十個「神秘圓圈」，驚訝表示，「林村河唔知發生咩事，好多個圈圈，會唔會有外星人到訪此地」。

帖文引來網民熱議，笑言「好有趣」、「新景點」、「我講你知其實係林村河嘅麥田圈圈」。也有網民拆解「神秘圓圈」真身之迷，獲其他網民讚好，「長知識了」。



有大埔街坊於網上大埔群組發相發文，指大埔林村河驚現數十個「神秘圓圈」。（Facebook群組「大埔 TAI PO」）

該大埔街坊上周四（4月11日）於Facebook群組「大埔 TAI PO」發文，驚訝表示「（大埔）林村河唔知發生咩事，好多個圈圈，水深嘅地方都見到，同埋上游好污糟，會唔會有外星人到訪此地」。

從相片見到，大埔林村河河底出現數十個巨型圓形坑洞，排列規律密集，大小相若，至少延伸數十米，而部份坑洞有魚徘徊。

相片見到，大埔林村河河底出現數十個巨型圓形坑洞，排列規律密集，大小相若。（Facebook群組「大埔 TAI PO」）

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帖文引來網民熱議，有人笑言「好有趣」、「新景點」、「我講你知其實係林村河嘅麥田圈圈」、「你係咪啱啱搬入大埔？由細到大年年啲外星人都嚟呢到捉啲魚返外星㗎啦」、「超音鼠跌咗落水」、「有放過異形蛋呀」。

也有網民拆解「神秘圓圈」真身之迷，其實是「非洲鰂（吳郭魚）築巢」，「魚準備產卵」、「鰂魚的巢來，在林村河下游潮退常見。而呢種鰂魚適應能力好強，所以你見到啲水污糟佢哋都係生存到，同外星人無關」、「細心留意，會發現水溝有小魚，水退啲魚困係泥氹，游動形成圓形深溝，超常見現象」。

有網民拆解「神秘圓圈」真身之迷，其實是「非洲鰂（吳郭魚）築巢」。（網上圖片）

翻查資料，吳郭魚棲息在河川及河口附近海水域、池塘、湖泊等，繁殖溫度範圍是20至36°C，當中以25至32°C為最適宜水溫。吳郭魚繁殖習性非常特別，成熟雄魚會發情，這時雄魚體色鮮豔，會在池邊淺水區單獨挖窩；挖窩時，雄魚先用尾鰭掃除泥土，然後頭垂直向下，再大口大口將泥砂含入口中，向四周噴出；窩呈淺渦形，直徑約30至40厘米，深約10至20厘米。