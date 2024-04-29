走塑｜外賣加$3買餐具　港男收「2條嘢」嬲爆　網民震驚斥：搵笨

首階段「走塑」措施於上周一（22日）實施，餐廳只能向外賣客人提供或銷售非塑膠類餐具，目前正值適應期階段，不少市民抱怨替代餐具要額外付款卻質素差，日前有港男更分享特別經歷，他落單時以3元加購外賣餐具，惟打開包裝後，竟發現「估你唔到」的結果，「我加錢要餐具，都唔係俾對雪條棍我食麵掛」。樓主事後致電餐廳查詢，對方回應更令他哭笑不得！



有港男大呻購買外賣時，特地加$3購買餐具，惟打開外賣後，竟發現只有2支「雪條棍」。（facebook群組「將軍澳主場」）

該網民在周日（28日）於facebook群組「將軍澳主場」發文，表示外賣時以3元加購1份外賣餐具，誰知打開外賣後，竟發現餐具只有2條「雪條棍」，令他相當無奈。從外賣單所見，樓主一共買了6項食品及飲品，包括「忌廉濃湯火腿通粉」、「熱檀島奶茶」、「吉列魚柳餐」、「熱阿華田」、「沙嗲牛肉出前一丁」等，正常情況下均需要叉或筷子、湯匙用餐，惟樓主只收到2支疑似是用作攪拌飲品的「雪條棍」，其他相應餐具欠奉，難怪他無奈表示「我加錢要餐具，都唔係俾對雪條棍我食麵掛」。事後他嘗試致電餐廳問個究竟，對方竟表示：「冇俾錯餐具」，再次令樓主摸不着頭腦。

不少網民見狀，紛紛指該餐廳「搵客笨」，笑言「大快活2蚊已經買到一套不鏽鋼餐具，呢檔3蚊賣兩枝雪條棍擺明昆你」、「咁樣就3蚊，好賺過佢D食物」，亦有網民笑稱餐廳將會巧立明目，借機收取不同費用，「下次堂食收冷氣費每位3蚊！用餐廳廁所每次3蚊！」

（facebook群組「將軍澳主場」）