大埔偷肉斷正被店員攔截　老伯「插水式跌倒」片瘋傳　結局超展開

不應盜竊！本港網上大埔群組流傳1段影片，指有推着手推車老伯在豬肉檔偷肉後「斷正」被店員攔截，老伯見狀疑似「插水」慢動作「跌倒」坐在地上，店員不知所措下離開，老伯隨即站起來急步往另一方向離去，健步如飛。

影片引來網民熱議，「自己跌坐，咁就走得」、「咁多CCTV（閉路電視），報警啦」、「唔記得畀錢？有心去偷？」；也有大埔街坊稱這老伯是「慣犯」，「又係呢個阿叔，之前佢早上6點喺佳寶旁邊偷香蕉」。



本港網上大埔群組流傳1段影片，指有推着手推車老伯在豬肉檔偷肉後「斷正」被店員攔截，老伯見狀疑似「插水」慢動作「跌倒」坐在地上。（影片截圖）

有大埔街坊上周三（4月24日）於Facebook群組「大埔 TAI PO」發布影片，留言「路過大埔墟佳寶門口豬肉檔，唔知發生咩事？有人話偷肉唔畀錢」。

影片長32秒，見到佳寶門口有1名男店員，正與戴口罩、拿着手推車的老伯對峙。男店員走位阻擋老伯離開，又多次把老伯推回；老伯無法越過男店員，突然疑似「插水」慢動作「跌倒」坐在地上。

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男店員見狀不知所措，與路人對話後返回店舖，而老伯見男店員離去，隨即站起來，急步往另一方向離開，健步如飛，路人則叫老伯「唔好行咁快啊」。

老伯見男店員離去，隨即站起來，急步往另一方向離開。（影片截圖）

影片引來網民關注，「自己跌坐，咁就走得」、「咁多CCTV（閉路電視），報警啦」、「可以問人攞，但唔係去偷」、「社會悲歌」。也有人認為「唔使郁手郁腳啊」。

另有大埔街坊稱這老伯是「慣犯」，「又係呢個阿叔，之前佢早上6點喺佳寶旁邊偷香蕉」。