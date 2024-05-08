人夫中風四肢癱瘓4年　人妻提離婚　男方含淚提出1個要求獲答應

「幾多對，持續愛到幾多歲？」不少夫妻因現實問題而分開，台灣有1對夫妻原本幸福生活，婚後育後1子，但好景不長，人夫約於4年前中風，雙方其後分居。女方最近申請離婚，男方雖然同意，但希望兒子別改為母姓，如果日後改嫁，希望將監護權歸給男方，女方當庭同意，法院裁定雙方離婚生效。



丈夫失去活動能力，妻子4年後打算申請離婚。（示意圖/Getty Images）

根據判決書，該對男女於2014年結婚，育有1名兒子，但去到2020年，男方腦幹出血中風，不但四肢癱瘓無法行動，而且吞嚥出現困難，甚至出現嚴重構音障礙，無法用言語和其他人溝通，生活完全依賴看護。之後男方住在屏東，女方和兒子住在高雄，小孩由女方和其家人照顧，雙方分居約4年，女方近日向法院申請離婚，兒子由她扶養。

法官批准雙方離婚。（示意圖/Getty Images）

男方透過訴訟代理人在庭上表示，強調自己意識清楚，對離婚沒有異議，只是希望兒子日後不要改為母性，如果女方想改嫁，希望監護權歸他所有，女方答應其要求。

法官表示，根據民法第1052條第1項第7款，如果夫妻其中一方有不治惡疾，另一方才能向法院申請離婚，若因身體或健康有障礙，不適宜繼續共同生活，離婚申請同樣生效，以今次案件為例，符合條例要求，批准雙方離婚。

（綜合）