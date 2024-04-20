不孕妻隱瞞曾「墮胎五次」老公崩潰　事件令網民睇到喊含淚勸離婚

夫妻的感情建立在誠信之上，沒有誠信，婚姻就無法幸福。日前有一名台灣網友發文表示，老婆隱瞞情史，曾墮胎多次，令他心碎不已，引發網熱議，紛紛建議「離婚吧！」



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有一名網友在論壇Dcard上以「老婆一直不孕，後來去醫院看完醫生她才跟我坦承她墮胎很多次」為題發文，他表示，和女友交往時，有問她交往過幾任男友，她說只有一任，當時心裡想那麼漂亮，應該很搶手，只交過一任較單純當然好，殊不知問這個問題根本沒有意義，因為真正的答案只有當事人心裡知道。

原PO透露，後來順利和女友結婚，變成老婆，結婚後一直計畫生小孩，但不知道怎麼樣就是無法受孕，後來陪她去看婦產科，醫生說有墮胎過子宮腔刮傷很嚴重，胚胎很難著床，讓原PO大吃一驚。

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原PO表示，回到家質問老婆，她才坦承其實她交往過五任男友，且都有同居過，當時男友都不喜歡戴套，跟她說戴套就是不信任，懷孕會娶她，但是只要一懷孕問男友要不要跟她結婚，男友都一直拖時間說要考慮一下，導致胎兒越長越大最後那些男友都不負責消失或是說要分手，她只好都去墮胎，墮了五次，原PO聽了很難過怒喊「我到底做錯什麼，為什麼要這樣對待我？」

原PO問女友當時怎麼不坦承跟他說，她說她當時看他是個負責任的男人，加上他的觀念比較傳統，所以選擇隱瞞，她也不是願意要懷孕墮胎，只是男生都不負責，原PO覺得好難過，該哭的人是他，那些渣男拍拍屁股走人，而他要承擔這些後果一輩子。

原PO希望這種事不要再發生，於是上網發問「女生如果有發生這樣的事也會選擇隱瞞交往的對象嗎？」

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文章一曝光立即引發熱議，不少人為他抱屈，「看了好想哭」、「悲慘到我希望是創作文」、「所以這是漂亮妹妹找到回收車的故事嗎？」、「這種事怎麼能騙人，原po真是無辜」、「辛苦了，給你拍拍，在這樣的時間發現對方不誠實真的會很進退兩難」。

還有不少網友紛紛勸原PO「離婚吧！這個很重要」、「建議離婚，老婆感覺假裝受害者，女生通常墮胎一次身心靈就很慘了，五次還能活那麼好，大概是自願無套」、「墮一次不一定是她的問題，墮五次她一定有問題，建議離婚」、「建議先閃，婚檢都不做的嗎？不搞清楚是否清清白白的就結」、「可以最好馬上離婚，這人三觀歪成這樣欺騙都沒有愧疚感，她一定早知道不能生了」。

不過也有網友表示「五次耶！這絕對不是不小心」、「墮胎五次對女生來說很傷，身心靈都很受傷。我一個朋友墮胎兩次，就已經讓她瘋的像神經病，憂鬱症，走不出來，更何況是五次」、「墮了五次刮了五次？還說她是傻傻的，那你跟她也是蠻搭的都傻傻的」。

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