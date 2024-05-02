21歲女自動販賣機買咖啡　杯內有多隻黑蟲　疑過敏急送ICU險奪命

「病從口入，禍從口出」雖是老生常談，但的確不少疾病是由飲食引起。西班牙一名女子在機場的自動販賣機購買咖啡，飲了一口後覺得味道怪異，發現杯內漂浮一群黑色昆蟲，她隨即出現過敏性休克徵狀，不但臉部腫脹，而且呼吸困難，幸及時送往醫院搶救，在深切治療部醫治36小時後最終康復出院。事後其家人報警追究機場。



女事主飲完「昆蟲咖啡」後，懷疑過敏性休克，臉部腫脹和呼吸困難，最終在深切治療部留院36小時。（網上圖片）

21歲女事主在一間航空公司工作，需要前往西班牙的馬略卡島帕爾馬機場（Son Sant Joan Airport）上班。上月22日，她在機場一部自動販賣機購買咖啡，一飲已經覺得有怪味，隨後發現杯內漂浮多隻不知名黑色昆蟲。

女事主隨即懷疑過敏性休克，臉部腫脹和呼吸困難，其他人見狀立即通知機場衛生服務部門，人員為她注射腎上腺素和其他藥物，繼而將她送院搶救。女事主在深切治療部求醫36小時，最終脫離生命危險獲准出院。

女事主家人事後追究機場法律責任，認為機場職員魯莽傷害女事主。（示意圖/Getty Images）

女事主家人事後報警求助，追究機場法律責任，認為機場職員對涉事自動販賣機維護不善，令到咖啡出現昆蟲，可能存在細菌，危害公眾健康，魯莽傷害女事主。

據了解，該部自動販賣機事後已經關閉，機場管理部門調查事件，下令提供該設備的廠商檢查其他機器。

（綜合）