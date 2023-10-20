過期豆皮放冰箱半年照食！六旬夫婦食物中毒致1病入院　曾留醫ICU

食物放在冰箱保存一樣會過期！內地1對六旬夫婦日前找到1包放在冰箱長達半年之久的豆皮，白焯涼拌來吃後，下午至晚上不停屙嘔，直至翌朝才願意入院。醫生診斷兩人因食物中毒引發急性腸胃炎，丈夫更出現低血壓休克要入ICU搶救。兩人住院一周後「復活」出院，但醫生提醒他們只是運氣好，提醒若豆類滋生了黃曲霉毒素，可能誘發肝癌。事件引起網民關注，紛紛抱怨家中長者不肯棄置變壞食物，「冰箱？時間暫停機器」。



李女士發現，該包豆皮保質期為180天，但已放在冰箱至少半年之久。（微博影片截圖）

內媒報道，陝西西安一對六旬夫婦吃冰箱內冷藏半年的過期豆皮，雙雙食物中毒入院 ，丈夫更要入ICU搶救。兩老的女兒李女士透露，父母平日很喜歡吃剩飯剩菜，事發早上他們將豆皮從冰箱取出白焯再涼拌來吃，爸爸下午開始又嘔又屙，但遲遲未有告訴她，到晚上媽媽都開始又嘔又屙，卻仍不願求醫，「他們就一直說吐完就好了」。

至第二天早上，女兒勸說下兩老才願意到醫院，初步診斷是急性腸胃炎及低血容量性休克。住院首天，父親出現低血壓休克，淩晨緊急轉入ICU搶救。醫生指，兩人是食物中毒引發急性腸胃炎，他們已算運氣好，因為豆類若滋生黃曲霉毒素，可能誘發肝癌。住院一周後，兩人已出院。

李女士的父母屙嘔入院，發現是食物中毒觸發急性腸胃炎，父親一度留醫ICU。（微博影片截圖）

李女士續指，她平日會檢查雪櫃和冰箱內有沒有變質食物，發現就立即丟掉，但看漏了這包豆皮。翻查包裝，豆皮的保質期是180天，但她記得豆皮已放在冰箱內至少半年之久，提醒年輕人要多留意家中長者有否存放過期變質的食物。

事件令不少網民感嘆，「老一輩人就是喜歡吃剩菜剩飯，而且東西凍幾年他都吃」、「錢都花給醫院了」、「轉給父母看看不是什麼東西放冰箱就能一直保鮮的」。許多子女又抱怨父母不聽勸，常吃過期食物，「我都是趁他們不在，偷偷的扔」、「我爸媽就是扔了他們還生氣」、「我媽也是，冰箱裏放了半年的肉都捨不得扔」、「我婆婆名言：放冰箱裏的東西怎麼會壞」。

（綜合）