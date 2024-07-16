絕世好老公！失業後轉職搬運工　隱瞞2個月被踢爆　1句令妻子痛心

失業令人焦慮，更糟糕是不知如何向家人交代。早前有人妻在討論區發文，表示早前在街上碰見老公的同事，得悉老公在2個月前遭公司解僱，自己一直不知情。她回想起老公失業時仍每朝9點上班甚至要加班，或許已轉工。人妻隨後向老公問個明白，原來對方已轉行至運輸行業，怕她搶心才一直未透露，「有手有腳一定無問題」，她聞言大感痛心，承諾會努力打掃屋企，好讓老公回家能盡情放鬆。網民也為人妻打氣，「兩公婆齊心，難關好快過」。



早前有人妻討論區發文，表示前同事在街上向她詢問丈夫離開公司後是否找到了新工作。（示意圖 / GettyImages）

樓主在香港討論區以「發現老公連失業都唔同我講…」為題發帖，提到早前在街上碰到老公的同事，被問老公離職2個月後找工作是否順利，「嗰下我有小小唔知畀咩反應，因為我連我老公失業都唔知」。該同事解釋，公司因為經濟不景要裁員，樓主老公不幸在2個月前遭解僱。她回想起老公失業時每朝9點上班，有時更要加班，估計老公已經轉工但未交代。

當晚樓主向老公哭訴「點解發生咁多事都唔同我講」，對方透露怕她擔心才會隱瞞。老公解釋現時市況低迷，難以找回類似工作，怕家庭經濟壓力大，現時已轉行當搬運工，安慰「有手有腳一定無問題」，只怕她知道真相後會不開心。樓主未有怪責丈夫，「知道佢好努力緊」，心痛對方盡力為家庭付出，「我都要將屋企打理得好啲，等佢放工可以舒舒服服抖吓」。

丈夫表示不想太太擔心才未有告知她轉工的事宜。（示意圖 /《慳錢家族》劇照）

不少網民為樓主打氣，「兩公婆一齊迎難而上，難關好快過」、「好彩你都明白同體諒你老公，加油呀」。有人大讚她的丈夫是個「好老公」、「頂天立地嘅真漢子」，家庭支柱一般很怕被家人知道自己脆弱一面，亦羨慕樓主丈夫能順利搵工，慨嘆「嚟緊好多人失業搵工真係無咁易呀」、「好似我𠵱啲單身佬咁經常都係一個承受，父母都唔會講」。

（香港討論區）