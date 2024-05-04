男子遊內蒙古「買切糕需付$1.3萬」　影片真相曝光　當局：調查中

內地近日流傳1段「1.2萬買切糕」影片，指內蒙古有男子購買新疆傳統食品「切糕」時誤會商家定價的重量單位，換算後售價為1斤8,000元（人民幣，下同，約8,639港元），最終需支付1.2萬元（約1.3萬港元）購買商品。大量內地網民熱議事件，表示「比白銀都賣的貴」、「這是搶錢呢」，並要求當局調查。誰知事件發酵1日後，竟迎來大反轉！影片拍攝者解釋只是用「切糕門」做比喻，實際涉及爭議的商品並非切糕，而是藥酒。至於內蒙古市場監督管理局也已就事件展開調查。



網傳影片指，內蒙古有男子購買切糕時誤會商家定價的重量單位，最終需支付1.2萬元（約1.3萬港元）購買商品。（網上影片截圖）

綜合內媒報道，該收費爭議事件發生於4月30日。網上流傳影片指1名男子在內蒙古鄂爾多斯市服務區購買以堅果乾果等製成的切糕時與商家就賬單爭論，有途人見到於是拍下影片。男子原以為商家議定價格每斤16元（約17港元），然而結賬時卻被告知是每克16元，換算為1斤8,000元（約8,639港元），男子需支付商家1.2萬元（約1.3萬港元）。

從網上流傳影片可見，男子得知價格後拒絕付款，並表示「我一個打工的要那麼多幹嘛，跟我說的時候按16元算」。而商家就指「是16元，但我是按克賣的，我們都是明碼標價的」，商家及1名旁觀的西裝男子向其他圍觀遊客勸說「幫忙分擔」買一點。惟男子始終不願購買，繼續與商家爭論，之後商家發現拍攝者便即時喝斥「你拍什麼照，給我刪掉！」。之後影片結束，不知男子最終有否買下商品。

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拍攝者之後以「內蒙古一服務區上演切糕門」為題將片段上傳至社交平台抖音，而由於拍攝時許多人圍在櫃檯處，所以難以看清環境全貌。至於新疆傳統食品「切糕」（又稱瑪仁糖）實際重量大於外觀重量，加上有不良商販強買強賣，故而出現劏客的「切糕黨」，過往不時有內地網民發帖大呻中伏經歷。因此，是次「1.2萬切糕事件」隨即引起大批內地網民關注，不少人都表示震驚，「比白銀都賣的貴」、「我買再貴的乾果也沒有8,000元1斤的吧」、「這哪裏是賣切糕的，這是搶錢呢」、「我就不明白了，都什麼年代了，還有人敢買切糕？」。

拍攝者留言解釋稱是自己沒有表達清楚，其實只是「用切糕門做比喻」，店家實則上是賣藥酒的。（微博圖片）

事件愈演愈烈，多間媒體均有報道事件，大量民眾呼籲警方嚴查事件以杜絕銷售騙案。影片被多次轉載，以訛傳訛下似是坐實了「男子買切糕」，結果事件竟出現驚人反轉，原來涉及爭議的商品並非切糕，而是藥酒。拍攝者見事件引起爭議，留言解釋稱是自己沒有表達清楚，其實只是「用切糕門做比喻」，店家實則上是賣藥酒的，「顧客被旁邊的托忽悠的購買了商家說的名貴藥材泡的酒」。如果細看原影片截圖，的確可以見到商家是酒行，櫃檯上的牌子也寫上藥材「石斛」，只是如今拍攝者已將原影片刪去。

有民眾對於拍攝者說法及媒體誤報感到不滿，也有人疑惑每克16元的「名貴藥材」是否合理收費，並促請有關部門調查事件。5月1日，內蒙古市場監督管理局回應內地傳媒查詢時指已展開調查工作，目前正積極核查中。

（綜合）