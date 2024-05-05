妹妹是女兒？亂倫半年母親懷女嬰　男生崩潰愧疚　網民回應絕了

現實比電視劇更離奇？台灣有男生在網上表示，自己是家中獨生子，父親經常出差，每周2至4日不在家，剩下兩母子相處，由於母親為人溫柔，而且保養得不錯，兩人反似姊弟，有天兩人發生關係，母親半年後懷孕，隨後產下女嬰。男生不知道該女嬰是其女兒或妹妹，母親反叫他將女嬰當作妹妹一樣照顧，一家人如常生活。網民紛紛留言「編得不錯」、「不管是真的假的，就算是假的，能寫出來這個文章也是夠」、「已報警」。



樓主稱和母親發生關係。（示意圖/Getty Images）

樓主在「Dcard討論區」表示，父母很早結婚，母親18歲時生下樓主，「皮膚又有在保養，看起來就像姊姊般」，教育方面，父親傾向嚴厲，不容許樓主打遊機和看電視，但母親反而表現溫柔，偷偷讓他打遊機和看電視，甚至傾談卡通片和電子遊戲。每次樓主被父親打罵完，母親總會安慰他，加上母親煮飯了得，知道兒子口味，堪稱「廿四孝媽媽」。

亂倫半年後，母親懷有女嬰。（示意圖/Getty Images）

父親過往有一段長時間需要出差，每周大概2至4日不在家，家中剩下樓主和母親，高一那年，母親不時表示樓主長得像父親，「看着我（樓主）的臉，就想到我爸年輕迷人的時候」，但同時形容樓主個性比父親溫柔貼心，有一次說完後母親主動和樓主發生關係，只要父親不在家時，兩母子不時亂倫。

大約半年後母親懷上女嬰，樓主形容心情複雜，「不知道即將要出生的是我妹妹？還是我女兒？」，而且對父親感到愧疚，隨後私底下和母親討論此事，母親反叫樓主「以後把她當妹妹一樣好好照顧」。

樓主當時心情複雜，「不知道即將要出生的是我妹妹？還是我女兒？」，而且對父親感到愧疚。（示意圖/Getty Images）

從母親懷孕至胞妹出生後，兩母子停止亂倫行為，但他們不會感到尷尬，仍然感情要好。現時父親不用再出差，每日返家居住，如今胞妹年滿5歲，樓主強調「不管她是我什麼身份，我都會好好照顧她！」。

多名網民紛紛留言質疑事件事偽，「寫的不錯，有沒有考慮過出書？」、「故事編得很好」、「編得不錯，甲上」、「看到匿名就安心了，因為有99.99%都是創作，但文筆請加強」、「現在大學生都整天幻想嗎？小時候寫作文沒創意，長大寫這些騙騙自己也爽嗎 ？我不懂」。

（Dcard討論區）