夫妻驗DNA驚悉有血緣關係慘亂倫　奶奶外母竟早知情　揭家族祕辛

【亂倫】結婚後才驚悉妻子與自己有血緣關係，那種震驚非常人能承受。外國一名男子出於好奇，買了DNA檢測工具與妻子一同檢測，以更深入了解雙方血統，沒想到竟揭開了驚人真相 ── 原來2人竟有血緣關係，且雙方母親（奶奶、外母）原來知情，並透露了家族秘辛。不過，樓主與妻子已決定會繼續在一起，永不分離，網民看後紛紛同情樓主遭遇。



男子驗DNA發現自己與妻子有血緣關係。（示意圖／gettyimages）

綜合外媒報道，一名男子在「Reddit」論壇發文，講述是次「狗血」經歷。他指出，與妻子於同一小鎮長大，高中時已經認識，直至雙方都結束第一段婚姻後終走在一起。

雙方家庭在小鎮極具名望，根深柢固，好奇心驅使下，樓主近日買了DNA檢測工具回家測試。由於妻子對家族歐洲血統感興趣，而妻子家人都覺得有趣，於是一同進行DNA檢測，沒想到2家人竟有血緣關係。

男子結婚後才驚悉妻子與自己有血緣關係。（示意圖／gettyimages）

樓主表示，外母得悉驚人結果崩潰痛哭，訴說小時候就聽過自己不是現時父親親生，真正父親是樓主爺爺，但她只當是謠言，詎料原來一切都是真的。樓主之後致電自己母親，惟母親沒有驚訝，沉默片刻就明言「是，我有聽過』，而且也相信是真的，因為樓主爺爺是鎮上有名「花花公子」。

樓主指出，其母親與妻子母親顯然是同父異母姐妹，也知悉他與妻子可能有血緣關係，然而在他與妻子結婚時卻什麼都沒有透露，令他相當氣憤。目前雙方所有家人都買了DNA檢測工具，想解開家族身世真相，但樓主與妻子已決定會繼續在一起，永不分離。

樓主與妻子已決定會繼續在一起，永不分離。（示意圖／gettyimages）

事件引來網民熱議，網民同情樓主遭遇，又認為這些事並不罕見，最重要是2人深愛對方，「我敢打賭這情況比人們想像的要普遍得多，因為在小鎮很常見」、「如果沒有一起生孩子，也沒有像家人一樣一起長大，那麼我會說你們的婚姻沒有道德問題」。