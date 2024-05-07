狠父半年內虐打6歲兒　浸熱水助「退瘀」致溺斃　法官重判囚16年

台灣發生虐兒致死案。1名案底纍纍包括有虐兒紀錄的男子，前年從母親手中接回6歲兒子照顧，但去年間因管教問題，半年內不但多次用衣架怒打兒子，而且逼迫對方赤裸罰站，由於擔心被學校發現傷勢，所以狠父不時為兒子請假。去年5月底他竟將受傷兒子放在裝有熱水的膠箱內，以為可以「加速退瘀」，歷時大約15分鐘，最終男童因橫紋肌溶解而溺斃箱中，涉案父親被控凌虐未成年人致死罪名，經法院審訊後判處入獄16年。



狠父將負傷的兒子放在裝有熱水的膠箱內，以為可以「加速退瘀」，歷時大約15分鐘，最終男童因橫紋肌溶解而溺斃箱中。（示意圖/Getty Images）

根據判決書，涉案38歲徐姓男子曾因詐欺罪而被判入獄3年8個月，早於男童4歲時，徐男已經開始虐兒，包括涉嫌徒手、用藤條和熱熔膠「管教」兒子，台中市政府當時已經命令徐男接受親職教育課程，其母親一直照顧男孫，直到前年底再由徐男接回親自照顧。父子和丁姓女友住在台中市豐原區，當中徐男從事市場工作。

由去年1月起，徐男認為6歲兒子不服管教，多次用衣架等硬物毆打兒子，除了逼迫男童裸體罰站之外，還叫他將膠樽高舉過頭，徐男更用手機拍攝在浴室內教訓兒子的影片，徐男經常向幼稚園請假，防止被學校和社工發現虐兒，其間只是用藥膏塗抹兒子傷口。

涉案父親事後被捕。（示意圖/Getty Images）

到了去年5月29日，徐男再次用衣架和電線怒打兒子，致其頭臉、背部和四肢等有多處瘀傷，於是再為兒子連續請假數天。他命令完兒子罰站後，「忽發奇想」要求兒子浸在裝有熱水的塑膠收納箱內，以協助「加速退瘀」，繼而獨留兒子大約15分鐘。

最終兒子浸熱水後下背部皮下廣泛出血，引發橫紋肌溶解症，意識開始模糊，並在水箱內遇溺。徐男事後才驚悉事件，將兒子抱出客廳進行急救，丁女立即報警送院搶救。醫生揭發男童全身有多達42處傷痕，懷疑案件涉及虐兒，於是通知警方，男童最終延至去年6月1日不治。

徐男同月被捕，去年9月被控凌虐未成年人致死罪名，一直羈押至今。案件從上月29日至本月1日連續審理3日，同時傳召兒童醫院醫生、法醫、學校教師，徐男同居人、徐男母親等人出庭作證。

法官判處16年監禁。（示意圖/Getty Images）

辯方律師指出，被告已經認罪，承認疏忽獨留兒子在浴室內，但因教育程度低和醫學常識不足，未能估計「退瘀」方法會導致兒子橫紋肌溶解症，才釀成意外，應以過失致死罪處理，請求法官從輕量刑。

但檢察官在庭上強調，被告案發前已有家暴紀錄，但仍然變本加厲，案發時持續毆打兒子，甚至擔心罪行曝光，不停為兒子請假，加上被告有詐欺罪案底，明顯守法觀念薄弱，要求判處13年6月至16年刑期，最終被告判監16年，案件仍可上訴。

（綜合）