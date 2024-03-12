1歲童被虐死震驚全台　女星童年遭全裸關狗籠嘆：真的有這樣的事

台灣保母涉嫌將1歲男童虐死一事，在社會上引發大眾關注，童年時期遭到生母、寄養家庭虐待的篠崎泫，忍不住發文吐露「社會上真的會有這樣的事發生」。



篠崎泫過去曾在節目上分享自己童年時期的經歷，曾遭生母虐打導致鼻骨碎裂，之後待過7個寄養家庭，被毒打、不給飯吃，甚至還將她衣服脫光全裸關在狗籠裡，如今發生保母將男童虐待致死的案件，她忍不住感嘆到「社會上真的會有這樣的事發生，而且不少，只是都要等到出人命的才會被報導出來被大家知道。」

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篠崎泫也透露在節目上分享自己的經歷，卻被人說是為了節目效果胡說八道，「怎麼可能有這種事發生，社會局不會管嗎？」如今這個案件就跟她過去一樣「探視時都很正常」，更提到「沒有經歷過的人，很難想像社會上會有這樣的事發生，但確實就是會有，我長年在機構服務，遇過更誇張的都有」，更揭露「心理變態是可以被包裝得難以察覺的，發生在我自己身上的、以及我近幾年得知虐待育幼院孩童的這些施暴者，在外看起來都『非常正常、非常善良』」。

最後篠崎泫也強調「我的分享從來不是一竿子要打翻社福機構和政府在這方面的努力，而是希望更多人知道會有這樣的事情發生。」、「希望這個孩子的事件可以讓更多人注意到這些陰暗角落，適時的給予更多的關懷和幫助」。

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