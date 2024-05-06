劏客？上水食店買$22燒賣　埋單變$33店員咁解釋　食客1招KO退錢

消費「埋單」金額一定要檢查清楚！有食客於網上發文表示，他於上水1間小食店買2份共需22元的燒賣，「埋單」以八達通拍卡付款後發現竟被收了33元，於是向店員查詢原因，對方卻回應稱「我都冇按」，然後按回22元，並取出收據堅稱樓主未有付過33元。最終樓主憑1項鐵證，證明他確實付了33元，店員才退回11元，樓主直斥是「街市式博大霧昆食客」。

事件引來網民熱議，質疑食店是想「博懵」，「現在太多這種搏懵……真是要每次拍（卡）落去之前望清楚銀碼」。



有食客於網上發文表示，他於上水1間小食店買2份共需22元的燒賣，「埋單」以八達通拍卡付款後發現竟收費33元，於是向店員查詢原因。（資料圖片）

該食客上周五（5月3日）於Facebook群組「中伏飲食報料區」發文表示，他當天於上水站1間小食店購買2份共需22元的燒賣，店員按33元後叫他拍八達通付款，他未有為意便拍卡。拍卡後樓主感覺有異，遂詢問店員為何是33元，惟店員回應稱未有按33元，「我問點解收$33？佢（店員）話我（店員）按了$33？我都冇按」，然後店員再按22元叫他付款。

樓主批評是「街市式博大霧昆食客」。（Facebook群組「中伏飲食報料區」）

這次樓主沒有拍八達通，店員見狀拿出收據紙，未有給樓主過目下稱沒有支付過33元。不過樓主未有理會，打開八達通手機應用程式（App）檢查紀錄，「當然check到$33」，並向店員展示八達通App紀錄，店員終願意退回11元。經此一役，樓主批評是「街市式博大霧昆食客」。

事件引來網民熱議，質疑食店是想「搏懵」。（Facebook群組「中伏飲食報料區」）

事件引來網民熱議，質疑食店是想「搏懵」，「現在太多這種搏懵……真是要每次拍（卡）落去之前望清楚銀碼」、「最好看清楚銀碼是否正確才拍卡」。