中港婚姻悲劇！港女嫁內地男以為幸福　1原因呻後悔　惹網民共鳴

【中港婚姻／跨境婚姻】隨着香港與內地交流頻繁，中港跨境婚姻愈趨常見，但結果未必人人如意。有香港人妻就在討論區發文，力數與內地男結婚1大問題，直指「後悔嫁了大陸人」。帖文引來網民熱議，不少人有共鳴，分享類似體會，「同道中人，十分認同妳嘅睇法」、「我都覺相處有困難。成日嘈交，有點氣餒了」；但亦有網民估計可能是2人結婚前未有足夠認識所致。



隨着香港與內地交流頻繁，中港跨境婚姻愈趨常見。（示意圖／gettyimages）

本以為幸福的婚姻，未必能相守到老。該香港人妻於香港討論區以「後悔嫁了大陸人」發文，講述自己嫁予內地丈夫感受，形容出現1大問題，令她感到後悔，「愈相處，愈覺成長思想好唔同」。

樓主講述自己嫁予內地丈夫感受，直指感到後悔。（示意圖／gettyimages）

帖文引來網民關注，不少人有共鳴，分享類似體會，「同道中人，十分認同妳嘅睇法」、「妳又感到後悔？中港婚姻真係咁難適應……」、「我都覺相處有困難。年齡相差幾年啫，但文化差異大，成日嘈交。有點氣餒了」

有網民分析「始終香港嘅教育同內地係有分別」、「會唔會國內一線大城市成長會好啲？」。但亦有網民估計，可能是2人結婚前未有足夠認識所致。

根據政府統計處2022年出版的《香港人口趨勢1991–2021》以及《統計年刊2023》，在內地與香港跨境婚姻中，「新娘為香港女性而新郎為內地男性」的跨境婚姻（即港女嫁內地男性）有上升趨勢，佔所有跨境婚姻比例由1991年的6.1%，大增至2022年的51.3%。而單計2022年，有1212宗香港登記結婚是「新娘為香港女性而新郎為內地男性」。