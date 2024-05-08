男子赤裸夜闖女鄰居家圖性侵　反遭勒頸窒息亡　家屬1原因不追究

泰國發生1宗性侵未遂案！當地1名男子於雨夜闖進女鄰居家中，並以布條捂住對方嘴巴，企圖性侵。兩人拉扯多時，女子發現男方脖子掛有1條用作蒙面布條，於是用力拉扯，最終勒死對方。警方接報到場後，證實男子已窒息死亡，屍檢結果顯示死者除了脖子的致命傷痕，身體其他地方沒有掙扎或受傷迹象，證明女子是出於自衛，才會誤殺對方。



目前警方正調查案件，雖然死者家屬表明不追究，惟警方發言人指女子仍有可能面臨《人身傷害罪》指控；而死者則會被控《非法侵入民宅》和《強姦未遂》等罪名。



泰國有男子企圖性侵女鄰居，卻反被勒頸窒息致死。（示意圖／gettyimages）

綜合泰國媒體報道，事發於5月3日（上周五）晚上時份，汶干府（Changwat Bueng Kan）有住宅發生企圖性侵案。1名32歲男子文宗（Bunjong）赤裸闖進42歲女鄰居伊爾（Urai）的家，女子聽到家中傳來聲響，本以為是母親回來，沒料到是1名陌生男子。男子之後全身赤裸衝向伊爾，並用布條捂住其嘴，企圖性侵對方，儘管伊爾曾呼救，可惜求救無援。

兩人隨後扭打在一起，伊爾咬中文宗手指，鬆脫「魔爪」。之後雙方持續打鬥近半個小時，伊爾發現對方脖子掛有1條用作蒙面的布條，於是用力拉扯，直到男子失去意識後，伊爾才逃出家門求救。

兩人打鬥近半個小時，女子用力拉扯男方頸上布條，最終勒死對方。（示意圖／gettyimages）

警方接報到場後發現男子臉部朝下，赤裸地躺在墊子上，脖子緊緊包裹1件襯衫，明顯已窒息死亡。經當地醫院屍檢，證實男子除了脖子上有致命傷痕，身體並沒有任何掙扎或受傷迹象，同時證明伊爾的確是出於自衛，才會誤殺對方。警方正進一步調查案件。

警方發現死者過往有吸毒史，亦曾因非法侵入以及持有槍支等罪行，多次與警方衝突。鄰居亦指出，其行為長期對家庭和社區造成負擔，甚至他的母親為了避免遭受暴力對待，被迫離家出走。儘管如此，警察局長陶普羅姆（Praiwal Thaoprom）表示，伊爾仍有可能面臨《人身傷害罪》指控；而文宗雖然已死亡，但仍會以《非法侵入民宅》和《強姦未遂》等罪名，對其提出檢控。

至於死者親屬於事後迅速火化其遺體，並舉行了葬禮，他們承認男子有暴力攻擊傾向，覺得是咎由自取，表明不會追究女子責任。

（綜合）