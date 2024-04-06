獸父性侵10歲女5年74次　兒子在旁照伸狼爪　狡辯遭誣告法官咁判

台灣發生父親性侵女兒的亂倫風化案。涉案男子經常趁10歲女兒躺在床上準備睡覺時，向女兒上下其手，隨後甚至變本加厲，性侵多達74次，禽獸行為持續5年，連年幼兒子躺在一旁也照做，即使妻子在家，獸男就開冷氣關房門下手。女兒曾問為何爸爸要向她伸出狼爪，獸父竟回答「就是喜歡跟你（女兒）這樣」。受害人情緒崩潰告知老師揭發事件，被告在庭上否認控罪，反辯稱是女兒因「嚴厲管教」而誣告爸爸，但法官經審理後認為案件證據確鑿，判處獸父入獄9年6個月。



受害女童10歲起遭父親性侵，5年內達74次。（示意圖/Getty Images）

根據判決書，涉案家庭住在新北市板橋區，案發時正值2014年，受害女童年僅10歲，就讀國小四年級，當她躺在房間床上準備睡覺，獸父入房伸出狼爪，行為愈來愈過份，性侵持續5年多達74次。其間女童試過推開父親，直接表達反抗意願，但父親沒有理會，即使年幼兒子睡在同一張床都會照做；如果妻子同樣在家，獸父就會開冷氣關房門下手，以便掩蓋聲音。

涉案父親否認犯案,，反辯稱是遭女兒誣告。（示意圖/Getty Images）

受害女童曾經數次想把事件告知母親，但由於擔心父母爭執，所以不敢說出細節，父親更當着母親面前否認曾經抱她。直到2019年6年，受害人就讀國中二年級，當日正要出門上學，獸父再度猥褻得逞，女童反問為何要向她下手，指父親的對象理應是母親，但父親當場回答「就是喜歡跟你（女兒）這樣」。女童忍無可忍，事後向同學和老師求助，案件才得以曝光。

法官裁定被告罪成，判處監禁9年6個月。（示意圖/Getty Images）

案件在新北地院提堂，涉案父親辯稱沒有犯案，只是「她叫我進來陪她睡」，甚至懷疑女兒因「嚴厲管教」而誣告，法官安排台大醫院對女童進行精神鑑定，診斷出罹患創傷後壓力症，相關經歷並非虛構，法官認為被告滿足自己性欲而罔顧人倫，加上不肯認罪，裁定家暴妨害性自主罪成，判處監禁9年6個月，案件可以上訴。

（綜合）