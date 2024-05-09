工程師提早下班給驚喜　變驚揭老婆出軌　姦夫咁反駁遭法官打臉

萬聖節驚喜變「驚嚇」！台灣新竹市1名姓李工程師和妻子結婚8年，去年萬聖節他打算給老婆驚喜，提早下班回家慶祝，豈料回家驚見老婆正與王姓社區主任委員共處一室，王男當時辯稱只是幫忙拿包裹。工程師追問下老婆坦承出軌，和王男發生過3次性關係，他氣極向王男1提告，索償60萬元台幣（約14.5萬港元）。雖然王男否認存在性關係兼反指被人妻騷擾，但法院審理後，認為兩人Line對話紀錄已能證明王男侵害配偶權，判他賠償30萬元台幣（約7.3萬港元）。



台灣有工程師打算提早下班為老婆送上驚喜，豈料發現老婆出軌。（示意圖／Getty Images）

台灣媒體報道，新竹市李姓工程師與蔡姓妻子結婚8年，婚後有2名子女，而姦夫王男是住在同一社區但不同座數的社區主任委員。去年萬聖節，李男計劃製造驚喜，提早下班回家與老婆慶祝，回家驚見妻子與王男孤男寡女共處一室。王男當時解釋只是幫忙拿包裹，李男見妻子神色有異，事後追問對方坦承與王男出軌。

李男透露，他和鄰居閒聊發現眾人連同社區內的保安，都誤以為妻子與王男有「男女朋友關係」，質疑兩人關係早超出普通朋友分際。妻子表示，曾受邀去王男家喝咖啡，本來都只是正常聊天，惟王男突然表白並親吻她，初頭她受驚反抗，後來放棄抵抗，兩人後來發生過3次性關係。李男聞言氣極向王男提告，要求賠償60萬元台幣。

王男受審時則全盤否認，表示去年10月6日，他曾替蔡女代購，對方上門拿貨就走，後來曾邀對方和其他鄰居一同聚餐，當時蔡女帶同兩幼兒，未曾發生性關係。雖然蔡女可描述他家中及臥室擺設，但僅因對方上門作客時曾參觀過其家中裝潢，而且裝修無任何特別，很容易簡單描述，不能用來證明2人關係。王男反指蔡女來電騷擾，他亦未曾說過希望對方離婚和他一起的說法，事件「純屬其想法（像）力豐富、自我臆測」。

新竹地方法院法官審理時，翻查蔡女與王男的Line訊息內容，除了透露蔡女對被告家中擺設的了解，其他內容也反映兩人關係超越朋友關係，如王男曾向蔡女表示：「對我而言，說不care你，是不可能的。還是會想到你那邊。」蔡女反問：「那你還喜歡我嗎？」王男則回：「你說呢」、「那然後呢？」等句子。法官最終判處王男侵害配偶權罪成，需向李男賠償30萬元台幣。

案件成當地網上熱話，不少網民同情工程師，「這真的太哭了吧」、「真慘」、「悲傷工程師」。亦有網民認為事件儼如色情片情節，「一開始拒絕，日本小電影都真的嗎」。

（綜合）