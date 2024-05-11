獲獎女教師遭錘殺性侵咬甩乳頭　兇手5度判死　再改判無期徒刑

以凶殘手法殺人搶劫兼性侵，兇手5度被判死刑，最新竟改判無期徒刑，逃過死劫！台灣高雄市42歲男子劉志明於2014年12月因不滿女友提分手，攜鐵錘駕電單車欲找其女友；惟途中見到1名女子打開車門，劉男欲搶車代步；並多番以鐵錘重擊女子頭部，繼而用手指性侵對方，更咬甩女子乳頭吐在車內地氈，再劫走其身上2,000元台幣（約480港元）的現金逃去。女子其後被證實死於車內，其身份是59歲姓陳退休女教師，生前曾獲台灣教育部頒師鐸獎。



案件10年來經歷多次審理後，劉男曾5度被判死刑，上訴至最高法院後又駁回，惟高等法院高雄分院於周二（5月17日）進行「更四審」宣判，改判劉男無期徒刑，全案仍可上訴。



台灣無業男子劉志明殺害及性侵女教師，拘捕時身上搜出1柄鎅刀，他曾5度被判死刑，最新判無期徒刑，但全案仍可上訴。（網上圖片）

案件發生於2014年12月3日，台灣傳媒報道，案中兇手為42歲無業男子劉志明，他當日因女友提分手而不快，帶鐵錘駕電單車打算去找女友。劉男於上午10時許經過高雄左營哈囉市場時，見到陳姓退休女教師打開車門，上前打算搶走私家車，竟以鐵錘重擊女教師左側頭部，未料坐入駕駛座後，私家車因波箱鎖上而無法啟動。

劉男見女教師似仍有知覺，逼問如何解鎖，惟女教師因重傷昏迷無法回答，劉男再度以鐵錘向其頭部作13次攻擊，其後以手指性侵對方，更一口咬掉其乳頭吐在車內地毯，最後掠走其身上2,000元台幣（約480港元）現金逃走。案發後8小時，晚間警員巡邏時發現女教師昏迷車內，其後證實死亡。大批警員到場調查，證實死者頭骨碎裂致命。

警方其後拘捕劉志明，更在其身上搜出1柄鎅刀，而案件經一審後，劉男因強盜殺人、強制性交等罪行被判處死刑；其後再經歷一審、二審、更一審、更二審、更三審，歷審法官均認定劉男犯下強盜殺人罪，5度判處死刑，終身褫奪公權。

台灣無業男子劉志明殺害及性侵女教師，拘捕時身上搜出1柄鎅刀，他曾5度被判死刑，最新判無期徒刑，但全案仍可上訴。（網上圖片）

不過，台灣最高法院於2022年審理後，合議庭認為劉男涉搶奪女教師2,000元台幣現金的部分，仍未善盡調查，判處死刑理由欠缺完備，有再調查釐清的必要，發回高等法院高雄分院更審。

案件於5月7日上午進入更四審，女教師的姓張丈夫在律師陪同下聽審，開庭時多次表達判死願望，並向法官喊「為什麼台灣司法對加害人這麼優厚」、「懇求法官考量被害人心情」等句子。

劉志明則以視訊出庭應訊，其強盜殺人部分，合議庭最終判處無期徒刑，褫奪公權終身，全案仍可上訴。

（綜合）