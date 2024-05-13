獨睡人妻夜傳怪聲　夫裝錄音揭出軌喊：好想要　姦情曝光後續更狂

獨睡人妻的房間夜夜傳來怪聲，果不期然就是出軌！台灣有人夫因工作與妻子分隔兩地，平時只能在假日短聚；豈料男子突然收到妻子訊息喊要離婚，不明原因下向女兒了解，驚悉老婆每晚都在房間跟人偷偷聊天，還發出怪聲。人夫恐妻子遇電騙，於是在房間設下錄音裝置，竟錄下妻子出軌鐵證，更向姦夫嬌喊「好色的老公」、「讓我一直好想要」等露骨說話。妻子姦情曝光後拒絕回頭是岸，亦不肯透露姦夫身份，人夫憤而提告求償100萬台幣（約24萬港元），法官審理後判妻子需賠25萬台幣（約6萬港元）。



台灣1名男子收到老婆離婚訊息後，憑錄音斷正老婆有婚外情，決定提告索償。（示意圖／Getty Images）

台灣媒體報道，1名李姓男子因工作關係，與姓王妻子分隔兩地，只能在假日相聚。在2021年11月，李男突然收到老婆稱要離婚的訊息，他不明所以下詢問女兒有否發現媽媽狀況有異樣。女兒向李男表示，媽媽平常持有2部手機；每晚都獨自在房間與別人聊天，其間更發出連串怪聲。李男恐妻子遇上電話詐編或網聊陷阱，決定於房間內擺放錄音裝置。

李男表示，事後透過錄音竟發現妻子每晚跟婚外情對象聊天，而怪聲原來是情色對話，妻子曾向對方稱「全身上下都被你吃光了」、「你動作好快」、「讓我一直好想要」、「好色的老公」等露骨說話。李男得悉妻子出軌後憤提告，並要求賠償100萬台幣。

台灣1名男子收到老婆離婚訊息後，憑錄音斷正老婆有婚外情，決定提告索償。（示意圖／Getty Images）

王女受審時辯稱，李男提供的錄音非連續且非完整，是故意省略前後句所拼湊出來；更指部分錄音是虛構，整體並無法證明她曾與他人發生性行為等侵害配偶權的内容。王女反控訴李男曾對她家暴，已聲請的民事通常保護令可作證，並指若她有做出侵權行為，李男也有其過失。

李男則指王女於2021年11月曾在2個周六很早出門，直至翌晚才回家，詢問女兒後得知，王女曾表示會到台中參加研習，並於同學家中過夜。惟期間李男一直致電尋妻不果，而王女回家後無法交代研習的相關資料及在哪位同學家借宿。李男續指，王女於2021年12月某天早出晚不歸，隔數天後的晚上才回家。王女則辯稱曾於當晚致電女兒，表示自己與台中、南投同學去台東旅遊，惟李男經查證後，發現該位南投的同學並未與妻子出遊。

李男續指，發現妻子有婚外情後，他為顧及子女，曾力勸她回頭，甚至找來親友幫忙勸告，惟妻子仍執迷不悟，更不願透露外遇男子身份。

案件經審理後，法官認為李男配偶關係的身份法益遭侵害，導致身心痛苦難堪，情節非輕且時間非短，事態屬重大。而李男的賠償請求有理，惟金額過高，日前判李男獲賠25萬台幣，案件可上訴。

（綜合）