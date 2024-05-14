韓女公務員出差醉倒酒店房　驚醒揭全裸遭男同事性侵　內情極心寒

女士出差要小心！韓國1名隸屬海洋水產部的女公務員，去年7月出差時，慘遭同行男同事性侵。事發當晚，受害人喝醉回後酒店房間休息；豈料在睡中驚醒，發現自己全身赤裸；更驚覺有男同事正在對她進行性侵，受害人立即掙扎大喝「出去」，男同事一度想繼續惡行，其後才表示「知道了」而離開。案件內情其後曝光，原來該男同事處心積慮犯案，事發前曾對酒店職員謊稱有急事要聯絡受害人，但未能找到她，成功騙得職員代為開門，再乘機偷取房卡犯案。



受害人最終報警，男同事其後被解僱及控告，一審於1月判被告6年有期徒列，惟他不服不斷上訴；目前二審尚尚待判決，而受害人強調不會和解。



酒店的閉路電視片段顯示，男同事折返回受害人房間，利用剛才偷取的房卡闖入，然後對受害人進行性侵。（片段截圖）

韓國媒體JTBC報道，受害人是海洋水產部轄下公共機關的1名女性研究員，去年7月與1名男同事一起被外派往短暫出差，而雙方平日沒有太多交流。事發於出差的最後一晚，受害人與男同事到餐廳晚膳，其間不勝酒力，並於約7時40分回酒店休息睡覺。

然而，入睡後約2小時，受害人察覺房間有動靜並驚醒，發現自己全身衣服已被脫光，眼前竟一同出差的男同事，對方亦是全身赤裸，而且當時更壓在她身上，正對她進行性侵。受害人隨即奮力反抗，邊掙扎邊大喊「出去」，男子最初仍打想繼續惡行，但因受害人反應激烈，拳打腳踢驅趕對方，他才放棄並表示「知道了」而離開房間。

韓國海洋水產部。（Google Map截圖）

事後調查發現，男同事發前曾向酒店職員訛稱受害人帶了重要文件進房，惟一直聯絡不到她，要求職員幫忙。職員最後以備用房卡開門。閉路電視片段顯示，男同事起初在門外守候，其後扮入內取回文件，卻趁機以餐廳名片換取事主插在感應器的房卡，然後在職員見證下離開。惟其後男同事再返回受害人房間，利用剛才偷取的房卡闖入，然後對受害人進行性侵。

受害人事後報警，而男同事亦遭檢控，經當地法院一審後，法官認為被告有計劃犯案，判處6年有期徒刑。惟男同事不服，辯稱是酒後不能自制而犯案，並認為刑罰過重提出上訴。案件即將進行二審，暫有結果。受害人強調不會和解，並希望當局能對被告重判嚴懲，而被告早於去年11月已被隸屬的部門解僱。

（綜合）