聽閨密建議「三人行」　事後變丈夫外遇　人妻崩潰：他們在家激戰

丈夫出軌固然傷心，但小三竟是自己閨密，絕對傷上加傷！台灣有私家偵探表示，收到人妻委託調查其丈夫，原來人夫性慾較強，人妻向閨密訴苦，對方提議「三人行」，成事後丈夫態度冷淡，不但無視妻子求歡，而且加班出差次數變多。人妻起疑下委託私家偵探調查，故意返娘家數日設局，結果私家偵探拍到丈夫和閨密不但直接在家中「激戰」，甚至當街十指緊扣，一邊看夜景，一邊忘我熱吻上下其手，人妻怪責「是我親手讓閨密介入了我的婚姻」，不知應否向丈夫攤牌。



網民紛紛加入討論，部份人認為「你一開始也只是在利用你閨密而已啊，從你同意三人行開始你就活該」，亦有網民指「當然是提告 ，讓他都吃點苦頭，你再隱忍下去，他只會得寸進尺」。



丈夫性需求較強，雖然每月都會配合數次，但人妻感覺到丈夫不滿足，不時需要自己發洩。（示意圖/Getty Images）

有私家偵探在「Dcard討論區」表示，今次的客戶是名人妻，其丈夫性需求強，婚後一段時間非常甜蜜，但隨後人妻性慾下降，「可能因為在一起比較久了，模式固定到有點像交功課，少了那種激情感」。雖每月會配合數次，但人妻感覺到丈夫不滿足，不時要自己發洩。

人妻有名閨密性觀念較開放，長期避孕和有固定性伴，所以人妻向她訴苦，對方突然建議嘗試「三人行」。人妻當時沒有反對，反認為可以一試，丈夫一聽表示抗拒，但她看得出丈夫心動，因而主動邀請閨密到住所喝酒，趁酒意體驗人生首次「三人行」，人妻驚訝閨密可能性經驗較豐富，床上功夫了得，當晚「激戰」連場。

人妻聽從閨密建議，和丈夫「三人行」。（示意圖/Getty Images）

事後人妻慢慢發現，丈夫變得冷淡，連她採取主動，丈夫都以「太累、想休息」為由拒絕，加班出差頻率也變多。人妻懷疑事有蹊蹺，委託私家偵探調查，一度拍到有女生登上丈夫車輛前往汽車旅館，逗留2小時才離開，相中女生雖然戴帽和口罩，但身形非常眼熟。人妻懷疑丈夫外遇對象是閨密，夜晚躲在廁所致電私家偵探哭訴，私家偵探建議人妻回娘家數日，製造機會給丈夫和女生偷腥。

人妻事後發現丈夫和閨密出軌。（示意圖/Getty Images）

數天後，私家偵探果然拍更加震撼證據，大量照片和影片顯示丈夫和閨密直接在家中「激戰」，而且猶如熱戀中的情侶，在街上十指緊扣，看夜景期間忘我熱吻「上下其手」。

人妻馬上崩潰，除了雙重背叛之外，「我似乎就是促成這一切的始作俑者」，不知丈夫對閨密心動，抑或僅一段炮友關係。她認為閨密不可能想做小三，質疑對方沒顧慮自己感受，她正考慮應否和丈夫攤牌，及是否提告和離婚，「心裏真的好亂好亂，非常後悔」，想諮詢網民意見。

人妻自責引狼入室。（示意圖/Getty Images）

多名網民留言，部份人認為人妻都有責任，「引狼入室」、「這是你自找的，你親手毀了自己的婚姻」、「一開始心態就有問題，只能說活該，引火自焚」。亦有網民同情人妻，「可憐」、「劈腿一次就會有好幾次，留着他也不會改」。

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