最強NTR？男閨密失戀　求人妻幫忙解決性需要　爆驚人後續竟是...

「NTR」即「綠帽癖」，專門瞄準已有伴侶者作為對象！近日有人妻在討論區大呻，指男閨密和她感情要好，甚至會談及床事，「幫我補習男人生理方面的知識」，但對方失戀後因為有性需要，又怕街外人「唔乾淨」會感染愛滋病，竟向她提出過分要求。不過，當部份網民誤以為男閨密是想和人妻發生關係時，其實對方的目標竟是她的丈夫，希望她和丈夫商量，提供幫助。帖文引來熱議，惟許多人質疑事件真偽，而且還找出1則相似的內地帖文，疑是作故事博眼頭。



有網民於連登討論區出帖，講述男閨密失戀後的過分要求。（示意圖／Getty Images）

樓主在連登討論區發文，表示自己「30頭」，擁有好丈夫，在旁人眼中是賢妻良母，「我哋100%互相信任」。她有1位感情要好的男閨密，平日丈夫不會檢查他們之間的對話內容，而他們親密到甚至會聊到床事，男閨密會「幫我補習男人生理方面的知識」。

近日男閨密失戀，竟拜託樓主幫忙解決「生理上嘅需求」。樓主坦言雙方關係「比老公仲好」，知道彼此秘密，「他嘅意思係佢就快谷到癲，但唔想隨便搵人搞因為驚唔乾淨」，更擔心染上愛滋病。

不過，樓主最後才提到，男閨密要求發生性關係的對象，其實是她的丈夫，對方希望她和丈夫商量，「喺我老公同意嘅前提下，同我老公上1次床」。她不忍心拒絕，但又怕事後會影響夫妻關係，急問網民意見。

許多網民質疑事件實偽，指帖文根本是「潮文」，「悶唔悶1招玩10年」、「愈嚟愈多假膠post」、「起樓主底，大假膠1條」。有網民更找出1則內地帖文，內容和樓主所言相似，質疑她只是在「老作」。

不過男閨密的對象竟是樓主的老公，網友對此反應兩極。（《大叔的愛》劇照）

在眾多負評同時，亦有網民給予正面評價，「幾有新意」、「算係有創意㗎喇 」、「好似係新嘢嚟？我比100分」。

（連登討論區）