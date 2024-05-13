27歲女酒後亂性　醒來與表哥全裸躺床上齊崩潰　收表嫂訊息更內疚

小心酒後亂性！美國1名27歲女子大爆自己從小和同輩親戚不熟，長大後在加州工作，剛好表哥表嫂住在附近，大家開始變得熟絡，有晚表嫂因背痛無法跟他們到鄉村夜店消遣，兩表兄妹照樣外出跳舞飲酒，結果喝得爛醉。斷片醒來發現表兄妹全裸躺在床上，她下體有痛楚驚覺發生過性行為，表哥自責認為自己責任更大，會向表嫂坦白。她事後收到表嫂「冷酷而正式」訊息，內疚得想馬上搬走躲起來。



女子記不起誰作主動，「那是我喝得最醉的一晚」，表哥從未對她越界，當天早上也顯得極其沮喪。網民紛紛留言認為表嫂太慘，指責：「我沒試過醉到會和同輩親戚發生關係，你有心還是無意？」



樓主在加州找到一份工作，每周必須返回辦公室一次，其餘時間則是在家工作。（示意圖/Getty Images）

樓主在「Reddit討論區」表示，自己目前27歲，父親有3名兄弟姊妹，當中姑母年齡最大，父親則是么子，年齡差很遠，故同輩表親可能大她15年左右。由於父親當兵，一家人經常搬，親友間很少聯絡。前年她大學畢業到加州工作，每周返辦公室一次，其餘時間則是在家工作，故搬到當地小鎮生活，發現表哥表嫂就住在附近，開始熟絡起來。

樓主此前未見過表嫂，一見面即相處融洽，大讚對方漂亮、性格好兼為人幽默，她經常找表哥表嫂消遣喝酒，之後會留宿以免深夜駕車回家。由於表嫂曾騎馬摔倒，背部有舊患，發作時他們會留在家中陪伴，或兩表兄妹出去消遣。有時樓主喝太多酒，也會用員工優惠住酒店過夜。

樓主、表哥和表嫂經常用膳飲酒。（示意圖/Getty Images）

有晚3人約好到鄉村風夜店玩，表哥還說好教她跳鄉村舞，表嫂舊患發作叫他們照樣去，最終他們「被趕走」。兩人跳舞後再去酒吧續攤喝到爛醉，表哥緊持要她回家還一度吵架，但樓主已預訂酒店想休息，表哥送她上去後兩人曾發傻唱歌，之後就記不清了。

翌朝她醒來頭痛劇裂，驚訝和表哥全裸躺在床上，她下體有點疼，發現曾「酒後亂性」，急急下床到浴室穿回衣服哭起來。表哥被鬧醒，請她從浴室出來談談，點頭示意兩人昨晚發生過性行為。樓主不停道歉，但表哥自責自己作為長輩不應喝太醉，打算向表嫂坦白。她之後收到表嫂訊息，直言感到失望，希望她暫時不要再聯絡，冷靜後才會和她商討此事，重申不會向其他人透露事件。樓主再次致歉，表嫂回覆指「我們會再談談」，樓主自此沒有再聽到其他消息。

樓主和表哥受到酒精影響而開房發生關係。（示意圖/Getty Images）

事件引起熱議後，樓主續回覆指，她記不記當晚誰做主動，事後僅有些簡短記憶，但不認為自己有示意想性交，「那是我喝得最醉的一晚」。表哥此前從未對她越界，當天早上更是極其沮喪，應該在努力控制情緒，「因為我哭得一塌糊塗」。

她原以為表嫂會發狂尖叫辱罵她，但對方訊息「冷酷而正式」，甚示有點不友善，提醒她「你暫時別打擾我和占士（表哥）」，她反而看得很害怕，想馬上搬走逃避一切。

表嫂獲悉真相感到崩潰。（示意圖/Getty Images）

網民紛紛批評樓主辜負表嫂信任，甚至叫她不要再聯絡對方。也有部份人質疑事件真偽，形容像高中生的寫作，「太多不必要的細節會令人覺得很假」、「我希望只是某人非常生動的想像」。帖文早於去年上傳，近日再被瘋傳。

（Reddit討論區）