同心儀男性酒吧約會不慎飲醉　獲邀上對方屋企休息　結局令佢驚呆

與暗戀的男生去酒吧談心，後來不慎喝醉了，於是對方邀請她到他家「休息」……本是大家都耳熟能詳的橋段，而女主角亦對接下來將發生的事有心理準備，誰知結局卻讓完全出乎她意料。



一名女網友在爆怨公社分享：「假日的時候約心儀的男生一起去酒吧聊天，結果一時失控把自己先喝到醉了，對方表示先去他家等酒退再開車回家……」

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「補充一點：對象是處女座。我想抱怨的是，老娘都已經丟了那麼好的直球，為什麼你還要那麼的正人君子？完全把房間讓給我，自己一個人去客廳，默默的看電視看了三小時。到底是因為我穿的不夠露，還是你真的性向不同？經由這次事情後，我想我應該真的沒希望了吧！（我已經心死……）」

女網友其後回應網民：「大家真的誤會了，本人想要的只是親密接觸不是性交，覺得我們似乎好像有來電？但又抓不到頭緒，所以只是想用這樣的方式看會不會有親密舉動！不表白是因為不做沒把握的事。我只能說他真的非常紳士，早上還傳訊問我酒醒了沒？昨天也一直說要送我回家。最後，我沒酒駕，我搭Uber回家。」

網民反應：「你要自己撲倒啊！」「因為他不喜歡妳吧？」「真的喜歡，連酒都不用喝了。」「他也怕忽然有幾名拿著鋁棒跟本票的混混衝進來啊！」「酒醉跟直球還有穿怎樣沒關係的，重點是不是他的菜。」「換個角度想，最少很尊重女性，不是每個男人都用下面思考。」「可能因為你醉了，遇過女在上噴泉式的吐在我身上，永遠忘不了。」「吃下去，等女生清醒，會不會被告，就完全被女的控制了……」「其實啊！處女很潔癖，你喝的酩酊大醉，一身酒臭味，處女會很倒胃口不想碰的，我的處女老公說的。」「要是我，我也不敢亂來，這年頭啊女權至上，要是被反咬一口多倒楣啊！無論怎麼解釋，社會通常還是會先聽信女的。」

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