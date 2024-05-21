喪妻女婿愛上外母　遭外父當眾揭穿反即場表白　超狂結局震驚全網

「這個世界最壞罪名，叫太易動情，但我喜歡這罪名」。印度1名人夫喪妻後，仍和外父外母同住，以方便照顧2名孩子，其間鰥夫竟然對同齡外母動情，外父懷疑戴綠帽，當眾揭穿這段不倫戀，但女婿竟趁機告白，而且打動外父，容許他們結婚，甚至提供協助，最後2人在村民的歡呼下完婚。這段不倫婚外情雖然大團圓結局，但孩子面對外祖母變繼母的局面，暫時未知雙方如何相處。



外父達爾夫（白衫）協助前妻與女婿舉行婚禮。（X影片截圖）

事件發生在印度比哈爾邦（Bihar）班卡縣（Banka）莫蒂村（Moti Village），45歲人夫亞達夫（Sikandar Yadav）和妻子育有2名孩子，好景不長，妻子大約1年前過身，亞達夫一家繼續與55歲外父達爾夫（Dileshwar Darve）及 45歲外母德維（Geeta Devi）同住。

詎料同一屋簷下竟出現女婿變上外母的不倫關係，亞達夫和外母德維日久生情，達爾夫懷疑2人背住自己偷腥，於是展開調查，搜集到足夠證據後，在村委會和村民面前揭穿女婿與妻子有不尋常關係，惟亞達夫竟然藉此吐露對外母的愛意，真愛深深融化達爾夫和一眾村民，達爾夫更願意退出，成全他們。

亞達夫（左）為德維（右）塗上朱砂，村民們為這對新婚夫婦拍手歡呼。（X影片截圖）

在達爾夫的協助下，亞達夫和黛維以傳統儀式完婚，相關過程更被拍下，在社交媒體上X（前稱Twitter）瘋傳，可見亞達夫在德維額頭塗上朱砂，村民們為這對新婚夫婦拍手歡呼。事件引來當地媒體報道，外婆突然變繼母，但報道沒有交代到亞達夫的孩子之後如何稱呼德維。

（綜合）