兒子愈大愈似岳母契仔　綠帽夫逼驗DNA　人妻向家人透露崩潰真相

小朋友的容貌未必會似父母，但如果和一名理應沒有血緣關係的「陌生人」相似，難免惹人懷疑。台灣一名人夫發現兒子愈大愈不像自己，反而和岳母一名「契仔」相似，夫妻因而發生口角，女方更要求離婚分走一半業權，但男方毫不退讓，反要求先進行親子鑑定。事件一發不可收拾，女方最終向家人透露，當初和媽媽的乾兒子外遇，但以為小朋友是自己和丈夫的骨肉，所以才生下來。網民紛紛留言批評人妻，卜認為她應坦白，「你拖愈久，他（丈夫）只會愈受傷」、「幫理不幫親」。



樓主妹夫發覺兒子愈大愈似岳母「契仔」，因而察覺事件。（示意圖/Getty Images）

該網民在社交群組「匿名公社」表示，母親一直有一名「契仔」，以賣保險維生，「不知道為什麼我媽要收他當乾兒子，而且他年紀比我妹小快10歲」。他指妹夫覺得兒子愈大不像自己，反而和母親的「契仔」外貌相似，因而起了疑心，夫妻發生爭執，樓主胞妹更返回娘家住了接近2個月。

雙方各不退讓，樓主胞妹不但提出離婚，而且要求分走一家三口居住單位的一半業權，妹夫全部答應，但要求先進行親子鑑定檢測。妹妹聞言立即退縮，樓主覺得奇怪，逼問下她才肯交代，和「契仔」出軌已有一段長時間，又指當初以為兒子是自己和丈夫的骨肉，所以才會生下來，妹妹更拜託樓主一定要保密。

樓主妹夫要求進行親子鑑定檢測，以便獲得真相。（示意圖/Getty Images）

樓主形容「聽完差點暈倒，這種事能隱瞞一輩子嗎？」，又指妹夫全家非常疼愛外甥，妹妹奶奶亦和樓主全家保持良好關係，「很難想像他們知道後會有什麼反應」，只好向網民訴苦。

事件引來多名網民留言，紛紛指出「拜託，一定要讓妹夫知道，你拖愈久，他只會愈受傷」、「幫理不幫親」、「小孩是無辜的，他沒有選擇父母的權利」、「瞞不住的，那個什麼乾兒子的，告到底吧，拿錢善後了」。

（匿名公社）